Πωλήσεις δίσκων στην Ελλάδα για την εβδομάδα 17 με 24 Οκτωβρίου

1. ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Άγρυπνο Φεγγάρι [Ianos]
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ: Τα Μεγάλα Ταξίδια [Panik]
3. ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: The Soul Of Epirus [Artway-Τεχνότροπον]
4. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: Εδώ & Εκεί [Fishbowl]
5. ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ & ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: Τι Λέει Η Αλεπού [Cantini]
6. ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παραλογές Του Άχρηστου
7. ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τα Τραγούδια Του Ντίνου Χριστιανόπουλου - Το Αιώνιο Παράπονο & Με Τέχνη Και Πάθος [Ianos]
8. THE BEATLES: Abbey Road Deluxe Edition 2019 [Apple]
9. ΔΙΑΦΟΡΟΙ: Once Upon A Time In Hollywood soundtrack [Sony Music]
10. FREDDIE MERCURY: Never Boring [Virgin]