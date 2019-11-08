Πωλήσεις δίσκων στην Ελλάδα για την εβδομάδα 17 με 24 Οκτωβρίου

Δείτε τι δείχνουν τα στοιχεία από τα ευπώλητα του Ιανού σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη

news.team
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από τον Μουσικό ΙΑΝΟ, από τις πωλήσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, αυτοί είναι οι 10 πρόσφατοι -εγχώριοι και διεθνείς- δίσκοι τους οποίους αγόρασε περισσότερο ο κόσμος, για την εβδομάδα από τις 17 ως τις 24 Οκτωβρίου:

1. ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Άγρυπνο Φεγγάρι [Ianos]
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ: Τα Μεγάλα Ταξίδια [Panik]
3. ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: The Soul Of Epirus [Artway-Τεχνότροπον]
4. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: Εδώ & Εκεί [Fishbowl]
5. ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ & ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: Τι Λέει Η Αλεπού [Cantini]
6. ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παραλογές Του Άχρηστου

7. ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τα Τραγούδια Του Ντίνου Χριστιανόπουλου - Το Αιώνιο Παράπονο & Με Τέχνη Και Πάθος [Ianos]
8. THE BEATLES: Abbey Road Deluxe Edition 2019 [Apple]
9. ΔΙΑΦΟΡΟΙ: Once Upon A Time In Hollywood soundtrack [Sony Music]
10. FREDDIE MERCURY: Never Boring [Virgin]

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Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020, στο Terra Vibe Park της Μαλακάσας

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