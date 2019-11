"No One Is Illegal", είναι το μήνυμα των Electric Litany για το επίκαιρο θέμα της μετανάστευσης

φωτογραφία: Badiu

Με τον νέο τους δίσκο Under A Common Sky επέστρεψαν αυτές τις μέρες οι Electric Litany, 5 περίπου χρόνια μετά το Enduring Days You Will Overcome (μεσολάβησε το ΕΡ Love, το 2016).Στα πλαίσια του σχετικού promo, δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα κι ένα αρκετά εντυπωσιακό βιντεοκλίπ για το τραγούδι "Refugee", που ξεκινά με τη φράση «No One Is Illegal», εκπέμποντας έτσι στίγμα για το επίκαιρο -και φλέγον- ζήτημα της μετανάστευσης: το σκηνοθέτησε ο Morgan Matyjasik και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Με αφορμή την έκδοση του νέου άλμπουμ, ο Αλέξανδρος Μίαρης μίλησε στην Πέννυ Γέρου εκ μέρους της μπάντας για τη σελίδα μας. Μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη πατώντας εδώ