Πωλήσεις δίσκων στην Ελλάδα για την εβδομάδα 14 με 20 Οκτωβρίου

1. ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Άγρυπνο Φεγγάρι [Ianos]
2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: Εδώ & Εκεί [Fishbowl]
3. ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: The Soul Of Epirus [Artway-Τεχνότροπον]
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ: Τα Μεγάλα Ταξίδια [Panik]
5. ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ & ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: Τι Λέει Η Αλεπού [Cantini]
6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ: Once Upon A Time In Hollywood soundtrack [Sony Music]
7. ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τα Τραγούδια Του Ντίνου Χριστιανόπουλου - Το Αιώνιο Παράπονο & Με Τέχνη Και Πάθος [Ianos]
8. ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παραλογές Του Άχρηστου
9. THE BEATLES: Abbey Road Deluxe Edition 2019 [Apple]
10. IGGY POP: Free [Caroline]