Πωλήσεις δίσκων στην Ελλάδα για την εβδομάδα 14 με 20 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από τον Μουσικό ΙΑΝΟ, από τις πωλήσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, αυτοί είναι οι 10 πρόσφατοι -εγχώριοι και διεθνείς- δίσκοι τους οποίους αγόρασε περισσότερο ο κόσμος, για την εβδομάδα από τις 14 ως τις 20 Οκτωβρίου:1. ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Άγρυπνο Φεγγάρι [Ianos]2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: Εδώ & Εκεί [Fishbowl]3. ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: The Soul Of Epirus [Artway-Τεχνότροπον]4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ: Τα Μεγάλα Ταξίδια [Panik]5. ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ & ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: Τι Λέει Η Αλεπού [Cantini]6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ: Once Upon A Time In Hollywood soundtrack [Sony Music]7. ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τα Τραγούδια Του Ντίνου Χριστιανόπουλου - Το Αιώνιο Παράπονο & Με Τέχνη Και Πάθος [Ianos]8. ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παραλογές Του Άχρηστου9. THE BEATLES: Abbey Road Deluxe Edition 2019 [Apple]10. IGGY POP: Free [Caroline]