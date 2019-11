Οι Model Spy στο Bunchberry Hill, με τον Leon Of Athens

Οι Model Spy ιδρύθηκαν στην Αθήνα από τον Βαγγέλη Κυριακάκη και τον Κωνσταντίνο Βαβούση και υπήρξαν κομμάτι της αγγλόφωνης indie έκρηξης των zeros. Τα ίχνη τους χάθηκαν ωστόσο βαθμιαία, μετά το διάστημα 2007-2008 και κάποιες ανεξάρτητες κυκλοφορίες.Τώρα, 11 χρόνια μετά, το δίδυμο πιάνει ξανά το νήμα από εκεί όπου το άφησε. Και, στα πλαίσια του σχετικού promo για την επιστροφή του, δίνει τώρα στη δημοσιότητα ένα ακόμα καινούριο τραγούδι, ονόματι "Bunchberry Hill": μπορείτε να το ακούσετε μέσω Spotify, πατώντας εδώ Το τραγούδι βρίσκει τους Model Spy να συνεργάζονται με τον Leon Of Athens (Τιμολέων Βερέμης) για τα φωνητικά. Όσο δε για τον λόφο με το φουλ εγγλέζικο όνομα, μαθαίνουμε ότι είναι «μια νοερή τοποθεσία διαφυγής της ψυχής και των σκέψεων»Το "Bunchberry Hill" είναι σε παραγωγή Νίκου Τριανταφύλλου & Χρήστου Μπεκίρη και προλογίζει το άλμπουμ Serenest (A Long Play On Truth, Deceit And Souvenirs), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Νοεμβρίου από τη Make Me Happy σε βινύλιο (αριθμημένα αντίτυπα). Την ψηφιακή του διανομή θα φροντίσει η Just Gazing Records.