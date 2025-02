Οι iota παρουσιάζουν το άλμπουμ τους "See Your Universe" στο Gazarte, με φιλανθρωπικό σκοπό

The Weeknd – Hurry Up, Tomorrow

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025, οι iota (άι-ότα) σας προσκαλούν στην πρώτη επίσημη live παρουσίαση του «See Your Universe», της δεύτερης ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς τους, που κυκλοφόρησε στις μουσικές πλατφόρμες το φθινόπωρο του 2024 και είναι πλέον διαθέσιμος και σε δίσκο βινυλίου.

Στο LP See Your Universe ακούμε μία νέα σύνθεση για το συγκρότημα, η οποία καλωσορίζει επίσημα τον MC Yinka στα φωνητικά και και ως σταθερό μέλος των iota, θα εμφανιστεί μαζί τους και στη φιλόξενη σκηνή του Gazarte.

Τη βραδιά, θα ανοίξει ο Rsn, συνοδευόμενος από την μπάντα του, σε ένα οπτικοακουστικό live show - παρουσίασης του δίσκου Τελευταίο Ταξίδι, που αποτελεί το soundtrack του ομότιτλου βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου.Ταυτόχρονα, θα προβληθούν αποσπάσματα από την ταινία «Τελευταίο Ταξίδι», διάρκειας μίας ώρας, η οποία γυρίστηκε στην Ιαπωνία και είναι αφιερωμένη στοτελευταίο ταξίδι του Νίκου Καζαντζάκη στη χώρα της Άπω Ανατολής. Τις πρωτότυπες συνθέσεις του Rsn, πλαισιώνουν οι φωνές των Γιάννη Αγγελάκα και Όλιας Λαζαρίδου.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τη συναυλία θα δοθεί ως δωρεά στο «Πνοή Αγάπης», υποστηρίζοντας με αυτήν την ενέργεια το σημαντικό έργο του, τη συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο. Διαβάστε περισσότερα για το έργο του «Πνοή Αγάπης»

Σύντομα βιογραφικά:

Οι iota συστήνονται τον Ιανουάριο του 2017, στην Αθήνα. Με επιρροές από nu-jazz, hip hop, world music και electronica δημιουργούν ένα ατμοσφαιρικό κράμα ζωηρών ηχοτοπίων. Αρχές του 2018 κυκλοφορούν το πρώτο τους album με τίτλο Part of Something. Ακολουθούν ζωντανές εμφανίσεις σε πολυάριθμες μουσικές σκηνές και φεστιβάλ.

To 2021 τους βρήκε ξανά στο στούντιο να ηχογραφούν το δεύτερο τους άλμπουμ “See Your Universe”.

Τα μέλη των iota είναι: Μc Yinka - Φωνητικά, Κίμωνας Τσομίδης - Sound design, Νίκος Παραουλάκης - Νέυ, Τάσος Πέππας - Τύμπανα, Μιχάλης Ευδαίμων - Μπάσο και Γιώργος Χριστόπουλος - Κιθάρα.

Περισσότερα για τους iota

Ο Rsn (Trip Hop, Hip Hop, Electronica, Beats & Breaks) είναι παραγωγός, DJ και μουσικός, ξεκίνησε την καριέρα του σε νεαρή ηλικία, έχοντας μουσικές επιρροές από τη χρυσή εποχή της hip hop. Mε άξονα τις soul, funk και trip hop επιρροές του κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο το 2011. Ακολούθησαν ακόμα 6 προσωπικά άλμπουμ σε εταιρείες όπως The Sound Of Everything/Cobalt, Minos EMI/Universal και Agogo Records (Γερμανία). Από το 2009 μέχρι σήμερα, συνεργάζεται ως Dj με το γνωστό βρετανικό συγκρότημα Belleruche, πραγματοποιώντας πολλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει επίσης συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ενώ έχει εμφανιστεί σε συναυλίες καλλιτεχνών όπως Alpha Blondy, Dj Krush, Wax Tailor, Parov Stellar κ.α. To 2023 κυκλοφορεί τον τελευταίο του δίσκο - soundtrack της βραβευμένης ταινίας του Άρη Χατζηστεφάνου "Τελευταίο ταξίδι".

Υπογράφει τη μουσική του ντοκιμαντέρ της βρετανικής Guardian Greece's Biggest Hospital (2010), του Debtocracy (Άρης Χατζηστεφάνου, 2010), Τελευταίο Ταξίδι (Άρης Χατζηστεφάνου, 2022) καθώς και του τηλεοπτικό spot των Γιατρών του Κόσμου (2011). Έχει κάνει παραγωγή σε δουλειές άλλων καλλιτεχνών, όπως το Gone Home και το While Everyone Sleeps του Keenya από την Hush Hush Records (Seattle/ USA).

Η «Πνοή Αγάπης» είναι Σωματείο που εστιάζει στη Επιστημονική, Κοινωνική και Συναισθηματική στήριξη ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους.

Ακούγοντας και καταγράφοντας τις ανάγκες και τα προβλήματά των ασθενών και φροντιστών τους, δημιουργήσαμε δύο ξενώνες Φιλοξενίας «Ιωάννης Δ. Κριτικός» και ν «Ελισάβετ Φωτεινέλλη – Κριτικού», δωρεά της κας Φωτεινέλλη Κριτικού. Οι ξενώνες μας φιλοξενούν ενήλικες ασθενείς με καρκίνο και τους φροντιστές τους που έρχονται από την Νησιωτική και Ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να υποβληθούν σε θεραπείες στα Νοσοκομεία της Αθήνας. Μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί στους ξενώνες μας πάνω από 5000 ασθενείς με τους συνοδούς τους. Ο Σύλλογος μας για την βιωσιμότητά του, στηρίζεται από δωρεές, συνδρομές των μελών, την διοργάνωση εκδηλώσεων, λαχειοφόρων και Bazaar.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Τοποθεσία: Gazarte, Βουτάδων 32-34, Αθήνα - Γκάζι, 11854

Εισιτήρια: 10€ (Προπώληση) και 12€ (Ταμείο Gazarte).

