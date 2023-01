Η Σtella θα εμφανιστεί στο ΠΛΥΦΑ το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, στην πρώτη της, πολυαναμενόμενη συναυλία στην Αθήνα, μετά την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού άλμπουμ της “Up and Away” και αφού θα έχει ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό της tour, που ξεκινάει στις 15 Ιανουαρίου, με στάσεις σε Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία.

Το άλμπουμ “Up and Away” ηχογραφήθηκε μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας μαζί με τον Άγγλο παραγωγό Redinho και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022 στην ιστορική αμερικανική εταιρεία Sub Pop! (Δισκογραφική στέγη μεταξύ πολλών άλλων και των Beach House, Fleet Foxes, Father John Misty, Iron & Wine, Washed Out, Weyes Blood).

Γνωστή για τις «κολλητικές» μελωδίες της, με μια συνεχή ανοδική πορεία, πλούσια από συνεργασίες, συναυλίες και εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε Ευρώπη και Αμερική, ακολουθώντας την πρώτη διεθνή κυκλοφορία της, με το “The Break” (2020) στην Καναδική Arbutus Records (TOPS, Sean Nicholas Savage, Grimes, κ.ά.), και με την πολλά υποσχόμενη στροφή στον ήχο της, η Σtella θεωρείται πλέον ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα στην ευρύτερη indie-pop διεθνή σκηνή.

Μαζί της θα εμφανιστούν οι μουσικοί:

Βελισσάριος Πράσσας - Μπάσο

Ηλίας Αρωνίδης - Τύμπανα

Δημήτρης Φόκεν - Κιθάρα

Αλίκη Λευθεριώτη - Πλήκτρα

Χρήστος Σκόνδρας - Μπουζούκι

Την συναυλία ανοίγει ο Westerman – γεννημένος στο Νότιο Λονδίνο και μόνιμος πλέον κάτοικος Αθήνας – που αγαπήθηκε από τον Perfume Genius για τη δυναμική αλλά συγχρόνως ήπια alt-pop του.

ΠΛΥΦΑ

​Κορυτσάς 39, Βοτανικός 104 47, Αθήνα

(0030) 693 869 0612

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προπώληση 12€ // Ταμείο 14€

