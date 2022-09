Το δεύτερο άλμπουμ του Έλληνα μουσικού κυκλοφόρησε τον Απριλίο της φετινής χρονιάς, μέσω της SAOS RECORDS. H συγκεκριμένη συναυλία αποτελεί την επίσημη παρουσίαση του δίσκου, καθώς και την παρθενική ζωντανή εμφάνιση του Bengoa, συνοδεία μουσικών.

Εξελίσσοντας τον ηλεκτρονικό του ήχο του ο Έλληνας παραγωγός, DJ και Label Owner παρέδωσε ένα υποδειγματικό electronica άλμπουμ εννέα τραγουδιών σε trip-hop, nu-jazz, mid-tempo και downtempo μοτίβα, με άφθονη χρήση φυσικών οργάνων όπως σαξόφωνο, τρομπέτα, κιθάρες, κρουστά και πιάνο. Ο δίσκος φιλοξενεί μουσικούς συμμετέχοντες όπως Spyreas Sid, Idra Kayne και Kevin Yost.

Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου λοιπόν οι Bengoa (synthesizer), Βιβή Τουφεξή (φωνή - vocal fx), Αλέξης Γραμματικός (σαξόφωνο), Λευτέρης Παπαδάκης (μπάσο) και Γιώργος Κασβίκης (ντραμς) θα ερμηνεύσουν ζωντανά στην σκηνή του δημοφιλούς Gig Space στο κέντρο της πόλης το ‘Music For Your Red Parts’, καθώς και κομμάτια από την επερχόμενη κυκλοφορία του ‘Music For Your Red Parts - The Bsides’. Μια βραδιά με μουσική για τα “κόκκινα σημεία” σου.

Σάββατο 1 Οκτωβρίου στο six d.o.g.s

Oι πόρτες ανοίγουν στις 21.00

Τιμή εισόδου: 10 ευρώ (στην πόρτα), 8 ευρώ (προπώληση)

Viva: https://www.viva.gr/tickets/music/bengoafullliveband

FB event: https://www.facebook.com/events/574841701043081