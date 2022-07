Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να ανέβαλλαν την προγραμματισμένη πρεμιέρα της 9ης Ιουλίου, αλλά τελικά το Sani Festival σήκωσε τη φετινή αυλαία του με πολύ ενθουσιασμό ξεκινώντας τους εορτασμούς των 30 χρόνων του μία ημέρα μετά.

Την Κυριακή, 10 Ιουλίου λοιπόν, το κοινό ανηφόρησε στο Sani Hill για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, για να απολαύσει δύο παγκόσμιους θρύλους της jazz και της afro-cuban μουσικής, τους μοναδικούς Chucho Valdés και Paquito D’Rivera των 25 Grammy μαζί με το εκρηκτικό σεξτέτο τους.

Το κοινό καλωσόρισαν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Sani Festival Γιώργος Μουστάκας και ο αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιάννης Μουστάκας οι οποίοι αναφέρθηκαν εκτενώς στην γέννηση και την υλοποίηση της ρομαντικής ιδέας του Σταύρου και της Νίκης Ανδρεάδη που απολαμβάνουμε ως Sani Festival καθώς και στην ιστορία των τελευταίων 30 ετών. Παρουσίασαν το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα ενώ ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η αναφορά στην εκπλιπούσα προκάτοχό τους, Όλγα Ταμπουρή.

Η σκυτάλη στη συνέχεια δόθηκε στους καλλιτέχνες οι οποίοι έδωσαν μία συναυλία γεμάτη ζωντάνια, πάθος και δεξιοτεχνία, που θα μείνει αξέχαστη σε όσους και όσες την παρακολούθησαν. Jazz ήχοι αριστοτεχνικά μπλεγμένοι με κουβανέζικους ρυθμούς, μελωδίες της Καραϊβικής και πολύς χορός ήταν το χαρακτηριστικό μιας ανεπανάληπτης μουσικής βραδιάς με φόντο τον μεσαιωνικό πύργο στο Λόφο της Σάνης. Στο τέλος της συναυλίας και μετά την αρχική υπόκλιση των καλλιτεχνών, το κοινό σηκώθηκε όρθιο, μη θέλοντας να τελειώσει αυτή η μαγευτική νύχτα, και ζητώντας επιτακτικά «κι άλλο, κι άλλο», προσκάλεσαν τους καλλιτέχνες στη σκηνή για να ακολουθήσει ένα θριαμβευτικό encore, με τους θεατές να χορεύουν μπροστά στη σκηνή αποθεώνοντας τους Valdés, Rivera και την υπόλοιπη μπάντα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την ευγενική παραχώρηση του πιάνου Steinway για τη συναυλία.

Μία αξέχαστη βιωματική εμπειρία για όσους και όσες είχαν την τύχη να απολαύσουν τη λαμπερή πρεμιέρα για τα 30 χρόνια της διοργάνωσης. Τη σκυτάλη παίρνει ο Al Di Meola, το επόμενο Σάββατο 16 Ιουλίου – ραντεβού στο Sani Resort!

JAZZ ON THE HILL

16.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Al Di Meola Acoustic Trio

Ο Al Di Meola, ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της εποχής μας, θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη συναυλία του Jazz on the Hill για το 2022, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια. Η μουσική του επικεντρώνεται στις περίπλοκες συγκοπές του ρυθμού σε συνδυασμό με προκλητικές λυρικές μελωδίες και μια εκλεπτυσμένη αρμονία, που πάντα τον συνάρπαζαν στην λαμπρή καριέρα του που έχει διαρκέσει πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Ο Al Di Meola έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τέσσερεις χρυσούς δίσκους, πωλήσεις πάνω από έξι εκατομμύρια δίσκων παγκοσμίως, το τιμητικό βραβείο Miles Davis, το βραβείο BBC Lifetime Achievement Award και πολλές υποψηφιότητες και βραβεία Grammy. Έχει επίσης επανειλημμένα λάβει τη σημαντικότερη διάκριση για κιθαρίστες: συνολικά 12 βραβεία στις ψηφοφορίες του περιοδικού Guitar Player Magazine, με αποτέλεσμα να ενταχθεί στη λίστα των κορυφαίων Gallery of Greats. Ένας υπέροχος βιρτουόζος της κιθάρας που προσελκύει σε κάθε συναυλία πλήθη από λάτρεις κιθάρας, ο Al Di Meola θα εμφανιστεί με το Guitar Trio του, με φόντο τον Πύργο της Σάνης, ένα μοναδικό σκηνικό όπου οι απαλές μελωδίες θα πλημμυρίσουν τον ιστορικό χώρο του Sani Festival.

