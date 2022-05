Η συναυλία των Noda And The Pappas πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου στη ταράτσα του Ρομάντσου, ενώ μια μέρα νωρίτερα, ο ίδιος ο Νοda Pappa επιμελείται ένα μουσικό podcast για το Αvopolis

Λίγες πληροφορίες έχουν μείνει άγνωστες γύρω από το making of και τους ανθρώπους που εμπλέκονται στο album του Νοda Pappa, Piano In The Shower. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες φετινές εγχώριες κυκλοφορίες και είναι το δισκογραφικό ντεμπούτο του καλλιτέχνη, τραγουδιστή των Αθηναίων garage rockers, Acid Baby Jesus, το οποίο και κυκλοφόρησε ψηφιακά στις αρχές της χρονιάς από τη Just Gazing Records.

Από τα σχέδια στο artwork και τη βοήθεια στις ενορχηστρώσεις που προσέφερε ο Αυστραλός Montero, μέχρι το glam ομότιτλο video και τη συμπάθεια που του έδειξαν τα διεθνή μέσα και ραδιόφωνα όπως ο NTS του Λονδίνου, o δίσκος του Noda κάλυψε ένα κοινό που μάλλον είχε ανάγκη την καλογραμμένη indie pop ενίοτε με garage psyche rock ή americana folk προεκτάσεις. Με τα εγχώρια media να εστιάζουν στην πλειοψηφία τους στις συνθήκες και τις επιρροές κάτω από τις οποίες ωρίμασε η ιδέα του προσωπικού δίσκου για τον frontman των ABJ, τα μοναδικά δύο κομμάτια που μένουν να συμπληρώσουν το παζλ του αρχικού του concept είναι ο τρόπος που αποδίδεται το υλικό ζωντανά και η κυκλοφορία του album σε αναλογικό format.

O Επαμεινώνδας Παππάς είναι έτοιμος να παρουσιάσει το album στο σύνολο του με ουκ ολίγους, έξι μαζί με τον ίδιο, επί σκηνής παίχτες, την Παρασκευή 20 Μαΐου στην ταράτσα του Ρομάντσου της Αναξαγόρα. O Σέργιος Βουρδής που υπογράφει και την παραγωγή του album είναι από τα λίγα analogue sound freaks αυτής της πόλης και το ίδιο -σχεδόν- ισχύει για τον κιμπορντίστα Κωνσταντίνο Συνοδίνο, αμφότεροι μέλη των λιγότερο προβεβλημένων Voyage Limpid Sound. Ο Οδυσσέας Τζιρίτας από την άλλη -πιθανότατα σε μία παύση από το προσωπικό του project- θα βρίσκεται στην κιθάρα, o Κώστας Στεργίου φρέσκος από το buzz των εξαιρετικών The Prisma Flower Band θα βρίσκεται στο σαξόφωνο και το groove σε επίπεδο τυμπάνων είναι υπόθεση του jazzman που ακούει στο όνομα Παναγιώτης Κωστόπουλος (βλέπε One Inch Punch και πολλούς άλλους).

Οι εκπλήξεις της βραδιάς ασφαλώς και δεν τελειώνουν στο line υp της μπάντας. Ο Αμερικάνος (μέσω Βερολίνου και Αθήνας πλέον) πολυοργανίστας Jae Tyler, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το μεταμοντέρνο παρανοϊκό party pop / glam / funk υβρίδιό του και οι djs Blue Lagoon (aka Kormoranos) και Saber Rider θα αναλάβουν το after party.

Στο πάγκο με το merchandise, η Just Gazing έχει ξετρυπώσει 10 ακόμη κασέτες από την πρόσφατη sold out κυκλοφορία (αυτή τη φορά σε διαφορετικό χρώμα) του album, ενώ o τίτλος Piano In The Shower γίνεται η βάση για μια limited σειρά από καλοκαιρινά καπέλα της ετικέτας Mohxa. Επιπλέον, η έκδοση του άλμπουμ σε CD format (μετά την εξάντληση αριθμημένων κασετών) αναμένεται να βρίσκεται στα εναλλακτικά δισκοπωλεία της πόλης από την Παρασκευή 27 Μαΐου.