Το Lung Fanzine γιορτάζει τρία χρόνια (τριάμισι, για να ακριβολογούμε) και 13 τεύχη διοργανώνοντας το δεύτερο Lung Fest (και τέταρτο live event συνολικά) στο Ρομάντσο την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022. Καλεσμένοι επί σκηνής: Closer, Mechanimal & The Dark Rags.

Για τους Closer δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αποτελούν ένα από τα κορυφαία εγχώρια σχήματα των τριών τελευταίων δεκαετιών. Τα τρία άλμπουμ τους (In The Market – 1998, Suddenly Comes... - 2000 και Closer – 2006) έχουν αφήσει το στίγμα τους στην εγχώρια δισκογραφία, ενώ τα live τους είναι πάντοτε εκρηκτικά. Μια πενταετία μετά την τελευταία ζωντανή εμφάνιση τους, επανέρχονται για ένα live που δεν χάνεται!

Οι Mechanimal δημιουργήθηκαν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας από τον Γιάννη Παπαϊωάννου (ION), η καλλιτεχνική παρουσία του οποίου στην εγχώρια σκηνή ξεκινάει κάπου στα βάθη των 80s. Το ομώνυμο ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε το 2012 και έκτοτε η δισκογραφική παραγωγή τους είναι πυκνή, έχοντας ως βασικά σημεία αναφοράς τα ηλεκτρονικά beats, τις ηλεκτρικές κιθάρες και μια ιδιαίτερη -στα όρια του spoken word- εκφορά λόγου.

Rock & roll το ορθόδοξο. Αυτό πρεσβεύουν οι Dark Rags στους τρεις δίσκους που έχουν ηχογραφήσει (The Dark Rags – 2011, Paranoia Blues – 2014 και Suburbia – 2019) και υπηρετούν στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Πράγμα που σημαίνει πως η βραδιά θα ανοίξει με γενναίες δόσεις από ατόφιο, βρόμικο, γκαζωμένο R&R.

Το Lung Fanzine δημιουργήθηκε στα τέλη του 2018 με στόχο να κυκλοφορεί ανά δυο μήνες (ενίοτε παίρνει λίγο παραπάνω). Βασίζεται σε καθαρά DIY λογική (όπως κάθε τίμιο φανζιν...) και σκοπό έχει να μοιράζεται μουσικές (τόσο μέσα από τις σελίδες του, όσο και από τις συνοδευτικές συλλογές) με τους αναγνώστες, από όλο το φάσμα του ήχου, δίχως περιορισμούς. Σε μια εποχή ζόρικη για τα έντυπα, με την πρωτοκαθεδρία του διαδικτύου αδιαμφισβήτητη και με την πανδημία να έχει εγκατασταθεί μόνιμα, το Lung συνεχίζει την πορεία του έχοντας φτάσει στο δέκατο τρίτο -συλλεκτικό- τεύχος που είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην εναλλακτική σκηνή της δεκαετίας του '90.

Ραντεβού στο Ρομάντσο την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022!

