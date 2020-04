Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) εγκαινιάζει τη νέα διαδικτυακή μουσική σειρά #snfccAtHome: music, στην οποία, κάθε Σάββατο, καταξιωμένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν συναυλίες, σε ζωντανή αναμετάδοση, από εμβληματικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, χωρίς την παρουσία κοινού και τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.



Η live σειρά συναυλιών ξεκινά το Σάββατο 25/04 στις 21.00 με τον συνθέτη, performer και πολυοργανίστα Theodore, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ΚΠΙΣΝ τον Ιούλιο του 2017, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Music Escapades.



Ο Theodore έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε Ευρώπη και ΗΠΑ και έχει εμφανιστεί δύο φορές στο SXSW 2018 & 2019 στο Τέξας, όπου επιλέχθηκε ως "Favorite Discoveries and Memorable Moments" του NPR Music. Έχει στο ενεργητικό του δύο άλμπουμ, τα "It Is Βut It’s Not" και "Inner Dynamics", που έγιναν διεθνώς γνωστά. Για το It Is Βut It’s Not συνεργάστηκε πρώτη φορά με τον παραγωγό Ken Thomas (Sigur Rós, Moby, M83) και ερμήνευσε ζωντανά τις συνθέσεις του στο φημισμένο Abbey Road Studio 2 στο Λονδίνο. Η επόμενη κυκλοφορία του, το Inner Dynamics, ταξίδεψε σε τρία στούντιο: το Clouds Hill στο Αμβούργο, το Black Rock στη Σαντορίνη και το Katara Studio στη Ντόχα, όπου διανθίστηκε με τους μαγευτικούς ήχους της Φιλαρμονικής του Κατάρ. Μάλιστα, η κυκλοφορία του Inner Dynamics, καθώς και μεμονωμένων τραγουδιών (singles) ανακοινώθηκε κατ’ αποκλειστικότητα στην εκπομπή του αμερικάνικου ραδιοφωνικού δικτύου National Public Radio (NPR). Πλέον ετοιμάζει το νέο του άλμπουμ με δημιουργίες εμπνευσμένες από την εξερεύνηση του διαστήματος.



Ο Theodore θα μας παρουσιάσει ατμοσφαιρικά, κινηματογραφικά κομμάτια, στα οποία η κλασική σύνθεση συνυπάρχει με τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Ο ήχος του, ένα κράμα αντιθέσεων από ένα ευρύ ηχητικό πεδίο, ελίσσεται ανάμεσα στο μελαγχολικό, κλασικό και post-rock, αναμειγνύοντας αιθέριες μελωδίες με ψυχεδελικούς ήχους.



Παρακολουθήστε τη συναυλία live στο www.snfcc.org το Σάββατο 25/04 στις 21.00

Η νέα σειρά #snfccAtHome: music πραγματοποιείται με τα μεγαλύτερα δυνατά μέτρα ασφαλείας, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους του ΚΠΙΣΝ.



Το ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγραμματισμού εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ εντάσσεται στη δωρεά του Stavros Niarchos Foundation