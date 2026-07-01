Tim Robbins και Sissy Spacek ενώνουν τις δυνάμεις τους με Emma Stone στο 'The Catch'

Οι Tim Robbins και Sissy Spacek εντάσσονται επίσημα στο πλευρό των Emma Stone και Chris Pine στη ρομαντική κωμωδία The Catch της Universal Pictures.

Οι δύο βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί ενισχύουν ένα ήδη εντυπωσιακό καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Ashley Padilla, που ξεχώρισε μέσα από το Saturday Night Live, καθώς και ο κωμικός Druski.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Dave McCary, πρώην σκηνοθέτης επιμέρους σκετς στο Saturday Night Live και σύζυγος της Emma Stone. Τα γυρίσματα του The Catch θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη.

Αν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν μυστικές, πηγές αναφέρουν ότι το The Catch περιγράφεται ως ένας συνδυασμός των Bull Durham και Notting Hill. Η Emma Stone υποδύεται τη πιο μισητή γυναίκα στον χώρο του μπέιζμπολ, ενώ ο Chris Pine ενσαρκώνει επίσης έναν επαγγελματία παίκτη του αθλήματος. Ο Tim Robbins θα υποδυθεί τον πατέρα της Emma Stone, ενώ η Sissy Spacek θα εμφανιστεί στον ρόλο της θείας της.

Η Universal Pictures έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία του The Catch στις 21 Μαΐου 2027.

Για τον Tim Robbins, η συμμετοχή στην ταινία αποτελεί μια επιστροφή στον κόσμο του μπέιζμπολ, καθώς η καριέρα του απογειώθηκε με το κλασικό Bull Durham του 1988, το οποίο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αθλητικές ταινίες όλων των εποχών.