Όλη η φιλμογραφία του Stanley Kubrick θα κυκλοφορήσει σε συλλεκτικό box set από την Criterion

Η Criterion ανακοίνωσε το The Complete Kubrick, τη μέχρι σήμερα πληρέστερη συλλεκτική έκδοση για τον Stanley Kubrick, σε ένα 30-disc box set (4K UHD και Blu-ray), που συγκεντρώνει για πρώτη φορά το σύνολο της κινηματογραφικής του διαδρομής σε αποκατεστημένες εκδόσεις 4K.

Η συλλογή περιλαμβάνει και τις δεκατρείς μεγάλου μήκους ταινίες του σκηνοθέτη: Fear and Desire, Killer's Kiss, The Killing, Paths of Glory, Spartacus, Lolita, Dr. Strangelove, 2001: A Space Odyssey, A Clockwork Orange, Barry Lyndon, The Shining, Full Metal Jacket και Eyes Wide Shut.

Επίσης, περιλαμβάνει τις τρεις πρώτες μικρού μήκους ταινίες του Kubrick και όλα τα soundtrack: στις αυθεντικές μίξεις αλλά και σε remastered εκδόσεις 5.1. Εδώ που βουρκώνουν οι σινεφίλ είναι οι επιπλέον 25 ώρες αρχειακού υλικού: συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ και πλούσιο υλικό από τα παρασκήνια. Η πολυτελής κασετίνα συνοδεύεται από έντυπο που συγκεντρώνει σπάνιες φωτογραφίες, εικαστικό υλικό και έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις του ίδιου του δημιουργού, ενώ ο σχεδιασμός του αντλεί έμπνευση από το θρυλικό προσωπικό του αρχείο του μεγάλου τελειοθήρα.

Στην παρουσίαση της έκδοσης, η Criterion χαρακτηρίζει τον Kubrick «τιτάνα του κινηματογράφου», του οποίου η επιρροή εκτείνεται πολύ πέρα από την έβδομη τέχνη, αγγίζοντας τις εικαστικές τέχνες, τη φιλοσοφία, την πολιτική, την τεχνολογία, τη μόδα και τον ευρύτερο σύγχρονο πολιτισμό.

Όπως αναφέρει, ο Kubrick κατάφερε να υποτάξει στο προσωπικό του όραμα εντελώς διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, διαμορφώνοντας ένα αναγνωρίσιμο οπτικό ύφος απαράμιλλης ακρίβειας και μια οξυδερκή, ειρωνική ματιά πάνω στις αγωνίες, τα αινίγματα και τις φρίκες του 20ού αιώνα. Η διαδρομή του περιγράφεται ως η εξέλιξη ενός ανεξάρτητου δημιουργoύ, ανυπότακτου του Χόλιγουντ, σε έναν οραματιστή auteur διεθνούς εμβέλειας, του οποίου κάθε ταινία από τα μέσα της δεκαετίας του '60 και έπειτα, διεύρυνε τα όρια του δημοφιλούς κινηματογράφου, οδηγώντας τον σε πρωτόγνωρα επίπεδα ηθικού στοχασμού και μεταφυσικού μυστηρίου.



To The Complete Kubrick θα κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου, θα κοστίζει περίπου 480€ και οι προπαραγγελίες εννοείται πως έχουν ήδη ξεκινήσει.

(Κάτι μας λέει πως τo budget των σινεφίλ για διακοπές θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω.)