Clifford Brown: Η ήρεμη δύναμη του bebop

Σε νεαρή ηλικία, ο Clifford Brown συντάραξε τα νερά της jazz με τους αυτοσχεδιασμούς του στην τρομπέτα και με το καινοτόμο παίξιμό του. Έπαιζε με μια τεχνική και με μια ωριμότητα που δύσκολα πίστευε κανείς ότι δεν είχε κλείσει ακόμα τα τριάντα. Την εποχή που ακόμα έβραζε το bebop, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, ήταν ο Brown και όχι ο Miles Davis αυτός που θεωρείτο ο πιο ταλαντούχος τρομπετίστας της γενιάς του, ο de facto συνεχιστής του Dizzy Gillespie. Μέχρις ότου ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα να κόψει απότομα το νήμα της ζωής του τον Ιούνιο του 1956. Τραγική ειρωνεία: σε μια εποχή που, προεξάρχοντος του Charlie Parker, η πρέζα θέριζε την jazz, ο Brownie ήταν ένας από τους λίγους που είχαν καταφέρει να μείνουν καθαροί.

Ο Clifford Brown γεννήθηκε στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ στις 30 Οκτωβρίου 1930. Άρχισε να μαθαίνει τρομπέτα σε ηλικία 13 ετών και συμμετείχε σε ένα γυμνασιακό σχήμα jazz. Έλαβε μουσική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, το οποίο, ειρωνικά, δεν είχε τμήμα μουσικής.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο Clifford Brown γνώρισε στη Φιλαδέλφεια (και εντυπωσίασε) τον σπουδαίο τρομπετίστα Fats Navarro (1923 - 1950), ο οποίος έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, καθώς η υγεία του είχε επιβαρυνθεί από τη φυματίωση και τη χρήση ηρωίνης. Με τις συστάσεις του Navarro, το 1949 έγινε μέλος της ορχήστρας του Dizzy Gillepsie. To 1951 εκπλήρωσε το όνειρο που είχε τότε κάθε νεαρός μουσικός του bebop: έπαιξε ζωντανά μαζί με τον γίγαντα Charlie Parker.

Ακολούθησε η θητεία του στην ορχήστρα του Tadd Dameron, που ήταν καλό σχολείο για να μάθει κανείς τα μυστικά των περίτεχνων ενορχηστρώσεων. Την ίδια χρονιά έκανε και τις πρώτες του ηχογραφήσεις για λογαριασμό της εταιρείας Blue Note.

Τον Φεβρουάριο του 1954 o Brown εντάχθηκε στο σχήμα του Art Blakey και πήρε μέρος σε μια πολύ σημαντική ηχογράφηση που έλαβε χώρα στο ιστορικό Birdland. Το γκρουπ δεν είχε όνομα και περιλάμβανε ακόμα τους Lou Donaldson (σαξόφωνο), Horace Silver (πιάνο) και Curly Russell (μπάσο). Το σετ ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε τρεις διαφορετικούς δίσκους. Ήταν η αρχή της δημιουργίας των περίφημων Jazz Messengers του Blakey.

Αργότερα μέσα στο 1954 ξεκίνησε η συνεργασία του με τον επίσης θρυλικό ντράμερ Max Roach, που ήταν και η πιο γόνιμη της καριέρας του. Το Clifford Brown/Max Roach Quintet δημιούργησε μια από τις σπουδαιότερες σειρές ηχογραφήσεων στην ιστορία της jazz, άξια να ληφθεί υπόψη παράλληλα με τα Hot Fives και Sevens του Louis Armstrong και τα κουιντέτα των Charlie Parker και Miles Davis.

Η δημιουργία του σχήματος συνέβη σ’ ένα σημείο όπου ο Max Roach είχε αποτελέσει μια δυναμική επιρροή στην εξέλιξη της jazz για σχεδόν μια δεκαετία. Ο Roach άρχισε να γίνεται γνωστός κάνοντας περιοδείες με το συγκρότημα του Benny Carter από την εφηβεία του, και στη συνέχεια κέρδισε την αναγνώριση ως ο κορυφαίος ντράμερ του μοντέρνου κινήματος μέσω μιας συνεργασίας που ξεκίνησε το 1945 με τον Charlie Parker.

Τα επόμενα οκτώ χρόνια, το κύρος του Roach μεγάλωνε καθώς ηχογράφησε με μια σειρά από άλλους ανερχόμενους καλλιτέχνες της jazz (συμπεριλαμβανομένων των Bud Powell, Sonny Stitt, Miles Davis και Thelonious Monk). Επίσης συνίδρυσε μαζί με τον Charles Mingus την Debut, μια από τις πρώτες δισκογραφικές εταιρείες που ανήκαν στους ίδιους τους μουσικούς, ενώ ήταν και ακτιβιστής στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα. Είχε προλάβει να ακούσει τον Brown ζωντανά στη Φιλαδέλφεια και είχε με τη σειρά του εντυπωσιαστεί από το παίξιμο του νεαρού τρομπετίστα.

Το Clifford Brown/Max Roach Quintet συγκροτήθηκε στο Λος Άντζελες, όπου είχε την έδρα της η δισκογραφική εταιρεία EmArcy, που υπέγραψε το γκρουπ. Τόσο ο Brown όσο και ο Roach είχαν εγκατασταθεί για καιρό στην Πόλη των Αγγέλων λόγω συναυλιών υποχρεώσεων στη Δυτική Ακτή.

Μέσω του -άγνωστου ακόμα- Eric Dolphy, προσέγγισαν τον τενόρο σαξοφωνίστα Harold Land και τον μπασίστα George Morrow. Για το πιάνο επιλέχθηκε ο Richie Powell, πρώην μέλος του γκρουπ του Johnny Hodges.

Μέχρι τις 2 Αυγούστου, όταν το Κουιντέτο μπήκε σε στούντιο ηχογράφησης για πρώτη φορά, είχε συγχωνευθεί σε ένα υπέροχο δημιουργικό σύνολο. Το Clifford Brown/Max Roach Quintet ήταν αναμφίβολα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα στην ιστορία της jazz. Ήταν στην πρώτη γραμμή των τάσεων, που αργότερα περιγράφηκαν ως hard bop, οι οποίες έχουν αποδοθεί ευρύτερα στην επιρροή των Jazz Messengers (που σχηματίστηκαν αργότερα το 1954) και του Κουιντέτου Miles Davis (που σχηματίστηκε στα τέλη του 1955). Χωρίς να υποτιμούμε τη σημασία αυτών των αθάνατων συγκροτημάτων, οι Clifford Brown και Roach ήταν εκεί πρώτοι.

Ειδικά ο Clifford Brown κατάφερε να έχει μια έντονη παρουσία ως τρομπετίστας και συνθέτης. Τα πρωτότυπα τραγούδια του όπως τα "Minor Mood", "Tiny Capers", "Daahoud" και "Joy Spring" σηματοδοτούσαν την άφιξη ενός ουσιαστικού συνθέτη με τη δική του ταυτότητα. Οι αυτοσχεδιασμοί του στα “Jordu” και “Sandu” είναι μοναδικοί. Ως τρομπετίστας, είχε ένα τεράστιο μελωδικό χάρισμα, που εξισορροπούσε το πιο επιθετικό στυλ του Roach στα τύμπανα. Τα περισσότερα από τα τραγούδια που εισήγαγε κατά τη διάρκεια της πολύ σύντομης δισκογραφικής του καριέρας έχουν γίνει τζαζ στάνταρ.

Κατά τη διάρκεια του 1954-55, ο Clifford Brown συμμετείχε επίσης σε μια σειρά ειδικών ηχογραφήσεων εκτός του Κουιντέτου. Μια ηχογράφηση στο στούντιο στις 11 Αυγούστου 1954, στην οποία συμμετείχαν οι αλτοίστες Herb Geller και Joe Maini και ο τενόρος-σαξοφωνίστας Walter Benton, περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό σόλο του Brown στο "You Go To My Head" και ένα uptempo blues ("Coronado") που κορυφώνεται με τα τέσσερα κόρνα να ανταλλάσσουν φράσεις.

Ο Brown συμμετείχε επίσης σε δίσκους της Dinah Washington, της Sarah Vaughan και της Helen Merrill, οι οποίες πάντα προσλάμβαναν τους καλύτερους μουσικούς. Στο ραντεβού με την Vaughan συμμετέχουν επίσης ο φλαουτίστας Herbie Mann και ο τενόρος-σαξοφωνίστας Paul Quinichette και υπάρχουν σύντομα αλλά αποτελεσματικά σόλο με τον Brown σε όλη τη διάρκεια του σετ, συμπεριλαμβανομένου του "Lullaby Of Birdland".

Το φθινόπωρο του 1955, ο Harold Land αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Κουιντέτο των Clifford Brown/Max Roach για να επιστρέψει στο Λος Άντζελες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Διάδοχός του ήταν ο Sonny Rollins, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ο πιο λαμπρός νεαρός τενόρος-σαξοφωνίστας της jazz. Ο Rollins πρόσθεσε ακόμη περισσότερη δύναμη και φλόγα σε αυτό που ήταν πλέον ένα πραγματικό σούπερ συγκρότημα.

Το ένα στούντιο άλμπουμ (από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 1956) του συγκροτήματος με τον Rollins είναι τόσο εξαιρετικό όσο θα περίμενε κανείς. Στις έντονες ερμηνείες των "What Is This Thing Called Love", "Love Is A Many Splendored Thing" και "I'll Remember April", το συγκρότημα είναι καυτό.

Αυτό το άλμπουμ περιέχει τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Clifford Brown. Ξεκινά μάλιστα με τα δύο κομμάτια από το Blue Flames του Chris Powell το 1952, στα οποία ο τρομπετίστας έπαιξε σόλο. Το μεγαλύτερο μέρος του πιθανότατα ηχογραφήθηκε στις 25 Ιουνίου 1956.

Νωρίς το πρωί της 26ης Ιουνίου, επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε η σύζυγος του πιανίστα Richie Powell. Έβρεχε, το αυτοκίνητο γλίστρησε από τον δρόμο και έπεσε σε έναν αγωγό. Οι τρεις τους σκοτώθηκαν.

Η κληρονομιά του Clifford Brown είναι αισθητή στο παίξιμο μεταγενέστερων άσσων της τρομπέτας όπως Lee Morgan, ο Freddie Hubbard και ο Woody Shaw. Όλοι τους είχαν λίγο από τον ήχο του Brownie με την επιθυμία να διατηρήσουν το πνεύμα του ζωντανό.

Ο Lou Donaldson είπε για τον Brown: «Ήταν σαν να γεννήθηκε με μια τρομπέτα στο χέρι του. Μπορούσε να παίζει δυνατά μέχρι το τέλος της νύχτας. Άλλοι άρχιζαν να ακούγονται πιο αδύναμοι στο τέλος της νύχτας, αλλά αυτός δεν το έκανε. Ήταν σαν τον Louis Armstrong από αυτή την άποψη. Κάποιες νύχτες, περιμέναμε να χάσει μια νότα, αλλά ποτέ δεν έχανε τίποτα!»

Ο Clifford Brown πέτυχε πολλά στη σύντομη καριέρα του. Αξιώνει πάντα μια θέση στην πρώτη γραμμή μιας συνεχώς εξελισσόμενης μουσικής, έχοντας επιδράσει βαθιά στην πορεία της.

Πηγές:

Ira Gitler, σημειώσεις στο άλμπουμ The Complete Blue Note And Pacific Jazz Recording of Clifford Brown (2006)

Bob Blumenthal, σημειώσεις στο box set The Clifford Brown & Max Roach Emarcy Albums (Mosaic Records, 2012)