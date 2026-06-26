Olivia Wilde: Γιατί αφιέρωσε τη νέα ταινία 'The Invite' στην Diane Keaton

Η Olivia Wilde αποκάλυψε ότι αφιέρωσε τη νέα της ταινία The Invite στην Diane Keaton, θέλοντας να τιμήσει τη γυναίκα που, όπως είπε, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης στην καριέρα της.

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους της ταινίας εμφανίζεται στην οθόνη η αφιέρωση «For Diane», μια αναφορά στην αείμνηστη Diane Keaton, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο.

Μιλώντας στην πρεμιέρα του The Invite στο Λος Άντζελες, η Olivia Wilde εξήγησε ότι ήθελε όσο τίποτα άλλο να προλάβει να δείξει την ταινία στην Diane Keaton. Όπως ανέφερε, θεωρεί πως το φιλμ δεν θα είχε υπάρξει χωρίς την επιρροή της, καθώς πολλές από τις ταινίες που ενέπνευσαν το πρότζεκτ είχαν ως πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη ηθοποιό.

Η Olivia Wilde σημείωσε ακόμη ότι η Diane Keaton ήταν η πρώτη ηθοποιός που της έδειξε πως μια γυναικεία ηρωίδα μπορεί να είναι σύνθετη, αυθεντική και να μην ακολουθεί τα συνηθισμένα κινηματογραφικά στερεότυπα. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η Diane Keaton υπήρξε ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντί της, ενθαρρύνοντάς την να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία και να ακολουθήσει με θάρρος τις δημιουργικές της φιλοδοξίες.

Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στην κωμωδία Love the Coopers το 2015, όπου η Diane Keaton υποδύθηκε τη μητέρα της Olivia Wilde. Μετά τον θάνατό της, η Olivia Wilde είχε δημοσιεύσει ένα συγκινητικό μήνυμα, αποκαλύπτοντας ότι η σπουδαία ηθοποιός της έδωσε πολύτιμες συμβουλές για τη ζωή, την αγάπη και την καριέρα, προτρέποντάς τη να κρατά πάντα ανοιχτή την καρδιά της, να είναι γενναία και να συνεχίσει να δημιουργεί.

Το The Invite αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική δουλειά της Olivia Wilde, μετά τα Booksmart και Don’t Worry Darling. Παράλληλα, πρωταγωνιστεί μαζί με τους Seth Rogen, Penélope Cruz και Edward Norton σε μια ιστορία που βασίζεται στην ισπανική ταινία The People Upstairs.

Η ίδια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη παραγωγή της έδωσε την ευκαιρία να δουλέψει με τον τρόπο που πάντα ονειρευόταν, δίνοντας έμφαση στις πρόβες, στη συνεργασία των ηθοποιών και στη φυσική εξέλιξη των χαρακτήρων. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε έναν χώρο επέτρεψε στην ομάδα να κινηματογραφήσει την ιστορία με χρονολογική σειρά, κάτι που χαρακτήρισε ιδανική δημιουργική διαδικασία.