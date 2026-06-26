Mia Sara: Γιατί χαρακτήρισε τα γυρίσματα του 'Ferris Bueller’s Day Off' ως μια δύσκολη εμπειρία

Η Mia Sara, μία από τις πρωταγωνίστριες της κλασικής νεανικής κωμωδίας Ferris Bueller’s Day Off, αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της στην ταινία δεν αποτέλεσε μια ευχάριστη εμπειρία, παρά το γεγονός ότι το φιλμ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες παραγωγές της δεκαετίας του '80.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας, η εφημερίδα The Times φιλοξένησε ένα αφιέρωμα με αναμνήσεις των πρωταγωνιστών. Οι Matthew Broderick, Jennifer Grey και Alan Ruck θυμήθηκαν με νοσταλγία τα γυρίσματα, ωστόσο η Mia Sara, που ενσάρκωσε τη Sloane, είχε μια εντελώς διαφορετική οπτική.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι αποφεύγει γενικά τις συνεντεύξεις για την ταινία, καθώς η εμπειρία της στα γυρίσματα δεν ήταν θετική. Όπως εξήγησε, αναγνωρίζει τη σημασία που έχει το Ferris Bueller’s Day Off για το κοινό και δεν επιθυμεί να απογοητεύσει τους θαυμαστές του, όμως παραδέχθηκε ότι δεν είχε καλή σχέση με τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο John Hughes.

Στη συνέχεια εξήγησε πως ο John Hughes επιθυμούσε το καστ να περνά περισσότερο χρόνο μαζί εκτός γυρισμάτων και προσπαθούσε να τους μυήσει στο γαλλικό Νέο Κύμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι υπόλοιποι ηθοποιοί ήταν ήδη έμπειροι, ενώ η ίδια, ως νεαρή από τη Νέα Υόρκη, είχε ήδη δει αυτές τις ταινίες, γεγονός που φαίνεται πως απογοήτευσε τον σκηνοθέτη. Η Mia Sara παραδέχθηκε επίσης ότι εκείνη την περίοδο δεν διέθετε τη συναισθηματική ωριμότητα για να διαχειριστεί τόσο τους εγωισμούς των άλλων όσο και τον δικό της. Σε πιο ανάλαφρο τόνο, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων είχε αναπτύξει αισθήματα για τον Matthew Broderick, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτά δεν ήταν αμοιβαία.

Η Mia Sara συνέχισε την καριέρα της με συμμετοχές σε ταινίες όπως το Legend του Ridley Scott και το Timecop, με πρωταγωνιστή τον Jean-Claude Van Damme. Το 2013 αποσύρθηκε από την υποκριτική για να αφοσιωθεί στη συγγραφή, ενώ επέστρεψε το 2024 μέσα από την ταινία The Life Of Chuck.

Παρά την επιστροφή της, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι ποτέ δεν ένιωσε πραγματικά άνετα στον χώρο του θεάματος, εξηγώντας πως η διαδικασία των οντισιόν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια. Όπως ανέφερε, παρότι υπάρχουν στιγμές στην καριέρα της για τις οποίες αισθάνεται υπερήφανη, συνολικά δεν θεωρεί ότι η πορεία της στην υποκριτική ήταν ευτυχισμένη.