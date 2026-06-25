Academy Awards 2026: Η Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί 529 νέα μέλη, ανάμεσά τους οι Jacob Elordi, Jenna Ortega και Josh D’Amaro

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, στις φετινές προσκλήσεις περιλαμβάνονται επίσης οι σκηνοθέτες Benny Safdie και Josh Safdie, γνωστοί από τις ταινίες The Smashing Machine και Marty Supreme αντίστοιχα, η casting director Cassandra Kulukundis, ο σκηνοθέτης Zach Cregger, ο παραγωγός Eli Bush και οι βραβευμένοι με Grammy τραγουδοποιοί Sara Bareilles και EJAE.

Η Ακαδημία γνωστοποίησε ότι η λίστα των 529 προσκεκλημένων περιλαμβάνει 95 υποψηφίους για Όσκαρ, 21 βραβευμένους με Όσκαρ και τρεις αποδέκτες των Scientific and Technical Awards. Ο αριθμός των νέων προσκλήσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, συνεχίζοντας τη στρατηγική διεύρυνσης και ανανέωσης του οργανισμού τα τελευταία χρόνια.

Όπως επισημαίνεται, η διαδικασία ένταξης στην Ακαδημία δεν πραγματοποιείται μέσω υποβολής αίτησης. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τις επιτροπές των επιμέρους κλάδων της οργάνωσης, ενώ οι υποψήφιοι για Όσκαρ εξετάζονται αυτόματα για ένταξη κατά τη χρονιά της υποψηφιότητάς τους. Οι προτάσεις αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή και εγκρίνονται τελικά από το διοικητικό συμβούλιο.

Η Ακαδημία ανέφερε ακόμη ότι εννέα επαγγελματίες έλαβαν προσκλήσεις για περισσότερους από έναν κλάδους και θα κληθούν να επιλέξουν έναν κατά την αποδοχή της συμμετοχής τους. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Ronald Bronstein, Conall Jones, Chris Lavis, Oliver Laxe, Florence Miailhe, Craig Renaud, Benny Safdie, Josh Safdie και Maciek Szczerbowski.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση της φετινής τάξης. Σύμφωνα με την Ακαδημία, το 42% των προσκεκλημένων είναι γυναίκες, το 56% προέρχεται από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες και το 53% κατοικεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, εκπροσωπώντας συνολικά 60 διαφορετικές χώρες και περιοχές.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο CEO της Ακαδημίας Bill Kramer και η πρόεδρος Lynette Howell Taylor εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη νέα τάξη μελών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα δημιουργών και επαγγελματιών που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.