Quentin Tarantino και Kylie Minogue μαζί σε νέα ταινία – Τα πρώτα στοιχεία για τη μυστηριώδη κινηματογραφική συνεργασία

Σύμφωνα με το Variety, ο Quentin Tarantino και η Kylie Minogue πρωταγωνιστούν σε μια νέα ταινία με τίτλο Tangled Up in Blue του Ουαλού δημιουργού Jamie Adams. Παρότι ο βραβευμένος σκηνοθέτης είναι γνωστός κυρίως για τη δουλειά του πίσω από την κάμερα και η Kylie Minogue για τη μακρόχρονη μουσική της πορεία, οι δυο τους συνεργάζονται τώρα μπροστά από τον φακό σε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην παραθαλάσσια πόλη Porthcawl της Ουαλίας, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν σκηνές που περιλάμβαναν κηδεία και συγκέντρωση μετά την τελετή. Μέχρι στιγμής, η υπόθεση της ταινίας δεν έχει αποκαλυφθεί.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Julian Lewis Jones, Craig Russell, Siwan Morris και Karen Paullada. Η τελευταία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με τους συναδέλφους της και αποδίδοντας τα εύσημα στον Jamie Adams για τον συντονισμό της παραγωγής.

Η νέα αυτή συνεργασία δεν αποτελεί την πρώτη κοινή δουλειά των Quentin Tarantino και Jamie Adams. Και οι δύο συμμετέχουν στην ταινία Only What We Carry, η οποία έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Tribeca Festival, με πρωταγωνιστές τους Simon Pegg, Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg και Lizzy McAlpine.