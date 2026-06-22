Kathy Bates: Γιατί πέταξε στα σκουπίδια το σενάριο του "The Waterboy" και παραλίγο να αρνηθεί το "Matlock"

Η Kathy Bates αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter ότι όταν έλαβε το σενάριο της κωμωδίας The Waterboy το 1998, δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Adam Sandler. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι επρόκειτο για μια ιστορία με φόντο το αμερικανικό ποδόσφαιρο δεν την ενθουσίασε ιδιαίτερα και, αφού διάβασε τις πρώτες δώδεκα σελίδες, θεώρησε πως το πρότζεκτ δεν ήταν για εκείνη.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι πέταξε το σενάριο στα σκουπίδια, όμως η ανιψιά της, που εργαζόταν μαζί της, το βρήκε και τη ρώτησε τι ακριβώς είχε απορρίψει. Όταν η Bates απάντησε ότι το είχε γράψει κάποιος νεαρός ονόματι Adam Sandler, η ανιψιά της αντέδρασε έκπληκτη, υπενθυμίζοντάς της τη δημοφιλία του κωμικού χάρη στο τραγούδι The Chanukah Song και τις εμφανίσεις του στο Saturday Night Live.

Η συμβουλή αυτή οδήγησε την Kathy Bates να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο σενάριο. Όπως παραδέχτηκε, αποφάσισε να συμμετάσχει κυρίως για να κάνει το χατίρι της ανιψιάς της, όμως τελικά η εμπειρία αποδείχθηκε εξαιρετική. Η ίδια χαρακτήρισε τον Adam Sandler «ιδιοφυΐα» και θυμήθηκε με ενθουσιασμό τη συνεργασία τους σε μια περίοδο που η δημοτικότητά του άρχιζε να εκτοξεύεται.

Στην ταινία The Waterboy, η Bates υποδύθηκε τη Mama Boucher, την υπερπροστατευτική μητέρα του Bobby Boucher, του ήρωα που ενσάρκωσε ο Adam Sandler και έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της καριέρας του.

Η βραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι παραλίγο να απορρίψει και τη σειρά Matlock, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών. Όπως εξήγησε, όταν διάβασε τις πρώτες σελίδες του σεναρίου, πίστεψε ότι επρόκειτο για μια συνηθισμένη δικαστική σειρά χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Παραδέχτηκε ότι εκείνη την περίοδο σκεφτόταν ακόμη και να απομακρυνθεί από τον χώρο, καθώς μια προηγούμενη κινηματογραφική δουλειά την είχε απογοητεύσει βαθιά. Ωστόσο, ένας φίλος της την παρότρυνε να ολοκληρώσει την ανάγνωση του σεναρίου πριν αποφασίσει. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στο τέλος του Matlock, ανακάλυψε τη μεγάλη ανατροπή της ιστορίας και κατάλαβε ότι η σειρά είχε πολύ μεγαλύτερο βάθος από όσο είχε αρχικά εκτιμήσει. Η δυναμική της πρωταγωνίστριας και η σύνδεση της πλοκής με πραγματικά κοινωνικά ζητήματα ήταν τα στοιχεία που τελικά την έπεισαν να αναλάβει τον ρόλο.

Η σειρά Matlock, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει τρίτη σεζόν, ακολουθεί τη Madeline Matlock της Kathy Bates, μιας έμπειρης δικηγόρου που επιστρέφει στον επαγγελματικό στίβο και χρησιμοποιεί την οξυδέρκεια και τις ανορθόδοξες μεθόδους της για να λύνει υποθέσεις και να αποκαλύπτει αλήθειες.

Η Bates δήλωσε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα ευγνώμων για τη συμμετοχή της στη σειρά, επισημαίνοντας ότι σε μια εποχή όπου πολλοί επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης δυσκολεύονται να βρουν εργασία, η δυνατότητα να εργάζεται καθημερινά σε ένα δημιουργικό και επιτυχημένο πρότζεκτ αποτελεί σημαντική πηγή χαράς και ικανοποίησης.