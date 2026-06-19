"Ocean’s Eleven": Ο Wagner Moura σε συζητήσεις για τον ρόλο του «κακού» δίπλα σε Margot Robbie και Bradley Cooper

Η Warner Bros. φαίνεται πως βρήκε τον βασικό ανταγωνιστή της ιστορίας για το νέο, ακόμη άτιτλο, prequel του Ocean’s Eleven. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Χόλιγουντ, ο Wagner Moura, που κέρδισε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία του στο The Secret Agent, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας.

Ο Bradley Cooper αναλαμβάνει πολλαπλό ρόλο στην παραγωγή, καθώς εκτός από πρωταγωνιστής θα είναι και σκηνοθέτης και παραγωγός. Αντίστοιχα, η Margot Robbie θα πρωταγωνιστήσει και θα συμμετέχει στην παραγωγή, μαζί με τον Tom Ackerley. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Ιουλίου στο Παρίσι και στη συνέχεια να μεταφερθούν στη Νότια Γαλλία.

Οι ταινίες του franchise Ocean’s επικεντρώνονταν στον ευφυή εγκέφαλο ληστειών Danny Ocean και την ομάδα του, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περίπλοκα σχέδια κλοπών σε διάφορα σημεία του κόσμου. Τον χαρακτήρα είχε ενσαρκώσει ο George Clooney στις ταινίες που σκηνοθέτησε ο Steven Soderbergh.

Το νέο φιλμ, ωστόσο, δεν θα περιλαμβάνει την επιστροφή του Danny Ocean και της γνωστής παρέας του. Πρόκειται για μια ιστορία εποχής που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του Grand Prix του Μονακό το 1962.

Η Margot Robbie είχε αποκαλύψει νωρίτερα φέτος στο CinemaCon ότι η ιστορία διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα των γνωστών ταινιών και επικεντρώνεται στους ανθρώπους που δίδαξαν στον Danny Ocean όλα όσα γνώριζε. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ίδια και ο Bradley Cooper αναμένεται να υποδυθούν τους γονείς του διάσημου απατεώνα.

Αν και οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες παραμένουν μυστικές, ο Wagner Moura φέρεται να προορίζεται για τον ρόλο του βασικού «κακού» της ιστορίας. Η σειρά ταινιών Ocean’s έχει μακρά παράδοση στην επιλογή γνωστών ηθοποιών για τους ανταγωνιστικούς ρόλους, με τους Andy Garcia, Vincent Cassel και Al Pacino να έχουν υποδυθεί τους αντιπάλους της ομάδας στις προηγούμενες ταινίες.

Η πρεμιέρα του νέου Ocean’s Eleven prequel έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου 2027.

Ο Wagner Moura έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τις βραζιλιάνικες ταινίες Elite Squad και αργότερα από τη δημοφιλή σειρά Narcos του Netflix. Ωστόσο, ήταν η ερμηνεία του στο πολιτικό δράμα The Secret Agent που τράβηξε την προσοχή του Χόλιγουντ. Η ταινία σημείωσε σημαντική πορεία στα κινηματογραφικά βραβεία, με τον Moura να κερδίζει το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Καννών και στη συνέχεια τη Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική ταινία.