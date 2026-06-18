Η Anya Taylor-Joy μπαίνει στον κόσμο του "Lord of the Rings" με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία

Η Anya Taylor-Joy είναι το νεότερο μεγάλο όνομα που προστίθεται στο καστ του The Hunt for Gollum, της νέας ταινίας του franchise Lord of the Rings, η οποία βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας για την παραγωγή της. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Andy Serkis, ο οποίος επιστρέφει παράλληλα στον ρόλο του Gollum, ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της κινηματογραφικής ιστορίας της Μέσης Γης.

Η πλοκή του The Hunt for Gollum τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στις τριλογίες The Hobbit και The Lord of the Rings. Η ιστορία ακολουθεί τους Aragorn και Gandalf στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον Gollum, αναζητώντας κρίσιμες πληροφορίες για το One Ring, το πανίσχυρο δαχτυλίδι που απειλεί το μέλλον της Μέσης Γης.

Στην ταινία επιστρέφει ο Ian McKellen ως Gandalf, ενώ ο Elijah Wood θα υποδυθεί ξανά τον Frodo και ο Lee Pace τον Thranduil. Η Anya Taylor-Joy ενώνει τις δυνάμεις της με τους Kate Winslet, Jamie Dornan και Leo Woodall, οι οποίοι θα εμφανιστούν επίσης σε νέους ρόλους στο franchise.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Taylor-Joy θα υποδυθεί τη Seren, ένα ξωτικό των Sindar από το Woodland Realm και μία από τις πιο έμπιστες και θανατηφόρες πράκτορες του βασιλιά Thranduil, τον οποίο ενσαρκώνει ο Lee Pace.

Πίσω από την παραγωγή βρίσκονται οι Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens και Zane Weiner, οι δημιουργοί που συνέβαλαν καθοριστικά στη μεταφορά του κόσμου του J.R.R. Tolkien στη μεγάλη οθόνη.

Η πρεμιέρα του The Hunt for Gollum έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2027, με τη Warner Bros. και τη New Line να ποντάρουν σε μια νέα μεγάλη επιτυχία του σύμπαντος του Lord of the Rings.