Ο Sean Penn σκηνοθετεί τον Bradley Cooper σε νέα δραματική ταινία για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου

Το φιλμ, που εκτυλίσσεται με φόντο τα γεγονότα της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της  Warner Bros., ενώ η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2027.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Chris Isaak: Ο τελευταίος ρομαντικός του rock 'n' roll πέρασε από τον Λυκαβηττό

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Sean Penn έχει ολοκληρώσει το σενάριο και σχεδιάζει να σκηνοθετήσει τον Bradley Cooper σε μια νέα δραματική παραγωγή που συνδέεται με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Bradley Cooper βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η έναρξη των γυρισμάτων τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 2027. Παρότι η ταινία αντλεί έμπνευση από το περιβάλλον των γεγονότων στο Καπιτώλιο, δεν επικεντρώνεται άμεσα στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου 2021. Αντίθετα, φέρεται να αφηγείται την ιστορία μιας απρόσμενης φιλίας που γεννήθηκε μέσα στο χάος εκείνης της ημέρας και στην οποία εμπλέκεται ένας αστυνομικός.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τη μεγάλη επιτυχία του One Battle After Another του Paul Thomas Anderson, το οποίο κυριάρχησε στα φετινά Όσκαρ. Η ταινία απέσπασε συνολικά έξι βραβεία, μεταξύ αυτών και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ χάρισε στον Sean Penn το τρίτο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας του, αυτή τη φορά στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.

Ο Penn δεν είχε δώσει το «παρών» στην τελετή απονομής. Αργότερα έγινε γνωστό ότι εκείνες τις ημέρες είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Volodymyr Zelensky.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο Φεστιβάλ Tribeca, ο Sean Penn εξήγησε ότι διαχρονικά αισθανόταν άβολα στις τελετές βραβείων. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή του στις φετινές Χρυσές Σφαίρες τον οδήγησε στην απόφαση να μην παρευρίσκεται πλέον σε αντίστοιχες διοργανώσεις, καθώς πάντα βίωνε έντονη κοινωνική δυσφορία σε τέτοια περιβάλλοντα.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Rogerfall

Rogerfall: «Το να είσαι νέα μπάντα το 2026 σημαίνει να παλεύεις καθημερινά να μείνεις στην επιφάνεια»

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και το ντεμπούτο άλμπουμ "Life Is Sold Out" στη Smash Records, οι...
Faith No More

Οι Faith No More υπαινίσσονται επιστροφή το 2027

Έπειτα από χρόνια αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον τους, οι Faith No More φαίνεται πως αφήνουν...
Cucumba – Cucumba

Cucumba – Cucumba

Οι Θεσσαλονικείς επιστρέφουν με μια ώριμη indie rock καταγραφή που μετατρέπει την ανασφάλεια, τη...

Best of Network