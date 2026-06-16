Νέα ταινία "Jason Bourne"; Ο Matt Damon θέλει να επιστρέψει στο διάσημο κινηματογραφικό franchise

Ο Matt Damon παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία Jason Bourne, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως ο πρώην πράκτορας της CIA.

Ο ηθοποιός γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία το 2002 με το The Bourne Identity, υποδυόμενος τον αινιγματικό Jason Bourne, έναν εκπαιδευμένο εκτελεστή που πάσχει από αμνησία. Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε στη δημιουργία των The Bourne Supremacy και The Bourne Ultimatum, μετατρέποντας τη σειρά σε ένα από τα πιο επιτυχημένα action franchises του σύγχρονου κινηματογράφου.

Το 2012, ο Jeremy Renner ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Bourne Legacy, πριν ο Matt Damon επιστρέψει το 2016 με το Jason Bourne. Παρότι από τότε δεν έχει κυκλοφορήσει νέα ταινία της σειράς, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι εξακολουθούν να γίνονται προσπάθειες για την εξεύρεση μιας νέας ιστορίας που θα μπορούσε να επεκτείνει το κινηματογραφικό σύμπαν του Jason Bourne.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Parade, ο Matt Damon ανέφερε ότι όσοι εργάστηκαν στις προηγούμενες ταινίες αγαπούν ιδιαίτερα το franchise και συνεχίζουν να εξετάζουν ιδέες για μια πιθανή συνέχεια. Όπως εξήγησε, υπάρχουν διαρκείς προσπάθειες ανάπτυξης σεναρίου, με στόχο να βρεθεί η κατάλληλη ιστορία για την επιστροφή του ήρωα στη μεγάλη οθόνη.

Οι τελευταίες σημαντικές εξελίξεις γύρω από το franchise είχαν καταγραφεί το 2023, όταν έγινε γνωστό ότι ο Edward Berger, σκηνοθέτης της πολυβραβευμένης ταινίας All Quiet On The Western Front, βρισκόταν σε συζητήσεις για να αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας νέας ταινίας Bourne. Το 2024, ο Matt Damon επιβεβαίωσε τις σχετικές αναφορές και τόνισε ότι θα ήθελε πολύ να υποδυθεί ξανά τον Jason Bourne.