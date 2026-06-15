O Oliver Stone επιστρέφει με το "White Lies" – Στο καστ οι Michael Douglas και Willem Dafoe

Uli Jon Roth στο Gagarin: Ένα ταξίδι πίσω στο "Virgin Killer" και πέρα από αυτό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το White Lies αποτελεί ένα προσωπικό και συναισθηματικά φορτισμένο δράμα που εξερευνά την οικογένεια, την απώλεια, τον πόνο και τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει η αγάπη στη διάρκεια της ζωής.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jack Freeman (Josh Hartnett), ένας άνδρας που, έχοντας μεγαλώσει σε οικογένεια διαζευγμένων γονέων, συνειδητοποιεί ότι επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη στον δικό του γάμο. Καθώς προσπαθεί να ξεφύγει από την πραγματικότητά του, μια απρόσμενη γνωριμία τον οδηγεί σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας.

Τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν στην Ιταλία, με το καστ να περιλαμβάνει επίσης τους Josh Hartnett, Ellen Barkin, Yvonne Chapman και Homer Gere, γιο του Richard Gere. Ο Oliver Stone φέρεται να δήλωσε πως απόλαυσε τη συνεργασία τόσο με το καστ όσο και με το ιταλικό συνεργείο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία των γυρισμάτων.

Η ταινία σηματοδοτεί μια σημαντική επιστροφή για τον βραβευμένο σκηνοθέτη, ο οποίος επανενώνεται με τον Michael Douglas του Wall Street και τον Willem Dafoe των Platoon και Born on the Fourth of July, σε ένα πρότζεκτ που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του σύγχρονου δραματικού κινηματογράφου.