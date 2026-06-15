"Michael": Η ταινία για τον Michael Jackson έγινε η πιο εμπορική μουσική βιογραφία όλων των εποχών

Η κινηματογραφική βιογραφία του Michael Jackson συνεχίζει να σπάει ταμεία παγκοσμίως, καθώς ξεπέρασε το Bohemian Rhapsody και κατέκτησε τον τίτλο της πιο εμπορικής μουσικής βιογραφικής ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Uli Jon Roth

Σύμφωνα με το Deadline, το Michael έχει συγκεντρώσει 911,9 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Bohemian Rhapsody. Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson, από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την περιοδεία Bad World Tour στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ενώ τον «Βασιλιά της Ποπ» υποδύεται ο ανιψιός του, Jaafar Jackson.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ταινία πραγματοποίησε το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει καταγραφεί ποτέ για μουσική βιογραφία, ενώ η πρόσφατη κυκλοφορία της στην Ιαπωνία αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα έσοδά της. Εφόσον συνεχιστεί η ίδια δυναμική, εκτιμάται ότι το φιλμ θα ξεπεράσει σύντομα το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Για λόγους σύγκρισης, το Bohemian Rhapsody, που επικεντρώθηκε στην πορεία των Freddie Mercury και Queen, είχε ολοκληρώσει την κινηματογραφική του πορεία με εισπράξεις 910,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο παραγωγές συνδέονται με τον παραγωγό Graham King, ο οποίος συμμετείχε καθοριστικά και στα δύο πρότζεκτ.

Παράλληλα, η Lionsgate φέρεται να έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τη συνέχεια της ιστορίας. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Adam Fogelson, είχε δηλώσει ότι η δεύτερη ταινία ενδέχεται να μην ακολουθήσει απαραίτητα τη χρονολογική συνέχεια των γεγονότων που παρουσιάζονται στο πρώτο φιλμ.

Η πρώτη ταινία ολοκληρώνεται με τον Michael Jackson να εμφανίζεται στο Wembley Stadium το 1988, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «His Story Continues», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για τη συνέχεια.

Όπως σημειώνεται, ένα πιθανό sequel θα μπορούσε να εξετάσει και τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που διατυπώθηκαν εναντίον του Michael Jackson. Οι σχετικές αναφορές είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό σενάριο, ωστόσο τροποποιήθηκαν όταν εντοπίστηκε νομικός όρος που απαγόρευε την αναφορά στον Jordan Chandler, έναν από τους κατηγόρους του τραγουδιστή. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή προχώρησε σε εκτεταμένα επαναληπτικά γυρίσματα, τα οποία φέρεται να κόστισαν περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

 

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