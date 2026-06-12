Βραβεία Tribeca Festival 2026: Οι μεγάλοι νικητές, οι ταινίες που ξεχώρισαν και οι σημαντικότερες διακρίσεις

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Το Tribeca Festival 2026 αποκάλυψε τους φετινούς νικητές των διαγωνιστικών του τμημάτων, με τα κορυφαία βραβεία να απονέμονται στις ταινίες Cotton Fever, Labrador – Autopsy of Silence και Jail Time Records στις κατηγορίες αμερικανικής μυθοπλασίας, διεθνούς μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ αντίστοιχα.

Το καναδικό Labrador – Autopsy of Silence ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς, καθώς εκτός από το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μυθοπλασίας, απέσπασε και τα βραβεία Καλύτερης Ερμηνείας για τον Christopher Angatookalook και Καλύτερης Φωτογραφίας για τον Mathieu Laverdière.

Αντίστοιχα, το ντοκιμαντέρ Jail Time Records των Dione Roach και Steve Happi κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, ενώ τιμήθηκε επίσης για τη φωτογραφία του και απέσπασε το Albert Maysles Award για τον Καλύτερο Νέο Σκηνοθέτη Ντοκιμαντέρ.

Στην κατηγορία αμερικανικής μυθοπλασίας, το Cotton Fever του Daniel Blake Schwartz αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία, με την κριτική επιτροπή να επαινεί τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα του εθισμού και των κοινωνικών συνεπειών του.

Παράλληλα, το Summer of Three ξεχώρισε κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, ενώ οι Marcel Ruiz, Paolo Schoene και Kiki Montilla τιμήθηκαν από κοινού με το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας.

Η διευθύντρια του φεστιβάλ, Cara Cusumano, δήλωσε ότι οι φετινοί νικητές εκφράζουν απόλυτα το πνεύμα του Tribeca, παρουσιάζοντας έργα που ξεπερνούν γεωγραφικά και καλλιτεχνικά σύνορα, διευρύνουν τις δυνατότητες της κινηματογραφικής αφήγησης και αναδεικνύουν τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση των ιστοριών τους. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά αποδεικνύουν ότι ο κινηματογράφος δεν λειτουργεί μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως εργαλείο κατανόησης, ενσυναίσθησης και σύνδεσης των ανθρώπων.

Tribeca Festival 2026: Οι βασικοί νικητές

Καλύτερη Αμερικανική Ταινία Μυθοπλασίας

Cotton Fever – Σκηνοθεσία: Daniel Blake Schwartz

Καλύτερη Διεθνής Ταινία Μυθοπλασίας

Labrador – Autopsy of Silence – Σκηνοθεσία: Rodrigue Jean

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Jail Time Records – Σκηνοθεσία: Dione Roach και Steve Happi

Καλύτερη Ερμηνεία σε Αμερικανική Ταινία

Marcel Ruiz, Paolo Schoene και Kiki Montilla για το Summer of Three

Καλύτερη Ερμηνεία σε Διεθνή Ταινία

Christopher Angatookalook για το Labrador – Autopsy of Silence

Καλύτερο Σενάριο

Summer of Three – Carlitos Ruiz-Ruiz, Marcel Ruiz και Mariana S. Belaval

Βραβείο Nora Ephron

Dina Duma για το Skateboarding Is Not for Girls

Σκηνοθέτης της Χρονιάς (Tribeca X Awards)

A$AP Rocky

Με το Tribeca Festival 2026 να ολοκληρώνει την επετειακή 25η διοργάνωσή του, οι φετινοί νικητές επιβεβαιώνουν τη φήμη του φεστιβάλ ως μίας από τις σημαντικότερες πλατφόρμες ανάδειξης ανεξάρτητου κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ και νέων δημιουργικών φωνών από ολόκληρο τον κόσμο.