"The Social Reckoning": Ο Aaron Sorkin επιστρέφει στο σύμπαν του Facebook με τον Jeremy Strong ως Mark Zuckerberg

Η Sony Pictures παρουσίασε το πρώτο trailer του The Social Reckoning, της νέας ταινίας που υπογράφει ο Aaron Sorkin, ο οποίος επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν του Facebook έπειτα από την επιτυχία του The Social Network. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός αναλαμβάνει αυτή τη φορά τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία.

Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας, η Frances Haugen, την οποία υποδύεται η Mikey Madison, είναι μια νεαρή μηχανικός του Facebook που αποφασίζει να συνεργαστεί με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Jeff Horwitz, ρόλο που ενσαρκώνει ο Jeremy Allen White. Οι δυο τους εμπλέκονται σε μια υψηλού ρίσκου προσπάθεια να αποκαλύψουν πληροφορίες που, όπως υποστηρίζεται, η εταιρεία επιθυμούσε να παραμείνουν κρυφές.

Τον Mark Zuckerberg υποδύεται ο Jeremy Strong, παρουσιάζοντας μια πιο ώριμη και ισχυρή εκδοχή του επικεφαλής της Meta σε σχέση με εκείνη που είχε ερμηνεύσει ο Jesse Eisenberg στο The Social Network. Στο trailer, ο χαρακτήρας του εμφανίζεται αποφασιστικός και αμετακίνητος, υπογραμμίζοντας την επιρροή και την εξουσία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Το The Social Reckoning τοποθετείται χρονικά 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας του 2010, η οποία κατέγραψε την ίδρυση του Facebook και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν με τον συνιδρυτή Eduardo Saverin, τον οποίο είχε υποδυθεί ο Andrew Garfield, καθώς και με τους αδελφούς Winklevoss, που είχε ερμηνεύσει ο Armie Hammer.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Bill Burr, Mikey Madison και Jeremy Allen White, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Todd Black, Peter Rice, Stuart Besser και ο ίδιος ο Aaron Sorkin.

Η επιστροφή στο σύμπαν του Facebook έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς το The Social Network του David Fincher θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ταινίες της προηγούμενης δεκαετίας. Η ταινία είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 226 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και είχε αποσπάσει οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Aaron Sorkin.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης στο CinemaCon, ο Aaron Sorkin φέρεται να δήλωσε ότι υπήρχαν ακόμη σημαντικές πτυχές της ιστορίας του Facebook που άξιζαν να ειπωθούν, περιγράφοντας το The Social Reckoning ως μια ιστορία αντιπαράθεσης ανάμεσα σε έναν ισχυρό τεχνολογικό κολοσσό και όσους επιδιώκουν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου.