Steven Spielberg για τους εξωγήινους: «Έχουν επισκεφθεί τη Γη και ίσως βρίσκονται εδώ από πάντα»

Uli Jon Roth στο Gagarin: Ένα ταξίδι πίσω στο "Virgin Killer" και πέρα από αυτό

Σύμφωνα με δηλώσεις του στο CBS News, ο Steven Spielberg ανέφερε ότι πιστεύει «απολύτως» πως εξωγήινοι έχουν βρεθεί στη Γη. Ο ίδιος φέρεται να βασίζει την άποψή του σε στοιχεία και μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, μέσα από συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ και δημόσιες ακροάσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Ο βραβευμένος δημιουργός, που έχει εξερευνήσει το θέμα της εξωγήινης ζωής σε κλασικές ταινίες όπως οι Close Encounters Of The Third Kind, E.T. The Extra-Terrestrial και War Of The Worlds, υποστήριξε ότι οι εξωγήινοι όχι μόνο έχουν επισκεφθεί τον πλανήτη μας, αλλά ενδεχομένως να βρίσκονται εδώ εδώ και πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι φανταζόμαστε.

Η νέα ταινία του, Disclosure Day, επικεντρώνεται σε μια κυβερνητική συνωμοσία συγκάλυψης πληροφοριών σχετικά με εξωγήινη ζωή. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo και Colin Firth, ενώ η υπόθεση ακολουθεί έναν πληροφοριοδότη που προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια πριν να είναι αργά.

Οι πρώτες αντιδράσεις για το Disclosure Day υπήρξαν ιδιαίτερα θετικές. Ο δημοσιογράφος του Gizmodo, Germain Lussier, φέρεται να χαρακτήρισε την ταινία ως την καλύτερη δουλειά του Spielberg των τελευταίων είκοσι ετών, επαινώντας τον συνδυασμό επιστημονικής φαντασίας, μυστηρίου και συναισθηματικής έντασης, καθώς και την ερμηνεία της Emily Blunt.

Αντίστοιχα, ο δημοσιογράφος Jairo Jiménez περιέγραψε το Disclosure Day ως ένα καθηλωτικό θρίλερ γύρω από τα UFO, το οποίο καταφέρνει να παρασύρει συναισθηματικά τον θεατή από την αρχή μέχρι το τέλος.

Παράλληλα, ο Steven Spielberg βρέθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, όπου εξέπληξε συμμετέχοντες σε ένα pub quiz στο The Devonshire του Soho, θέτοντας ο ίδιος ερωτήσεις που αφορούσαν την πολυετή κινηματογραφική του πορεία. Στην εκδήλωση τον συνόδευσε ο Colman Domingo, ένας από τους πρωταγωνιστές του Disclosure Day.