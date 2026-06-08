Σκληρή κριτική από τον Quentin Tarantino στις ταινίες μετά την πανδημία - Η μία και μοναδική που κέρδισε την εμπιστοσύνη του

Σε νέο άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στο περιοδικό Sight and Sound, ο δημιουργός του Pulp Fiction ανέφερε ότι δυσκολεύεται να βρει μια σύγχρονη ταινία χωρίς προβλήματα, υποστηρίζοντας πως οι περισσότερες παραγωγές καταλήγουν να υπονομεύονται από σεναριακές αδυναμίες, αβάσιμες εξελίξεις, προσπάθειες κολακείας του κοινού, λανθασμένες επιλογές ηθοποιών ή απλώς κακές δημιουργικές αποφάσεις.

Όπως σημείωσε, μετά την πανδημία σχεδόν κάθε νέα ταινία που παρακολουθεί τον οδηγεί σε έντονη κριτική, ενώ θεωρεί ότι το σημερινό Hollywood έχει απομακρυνθεί σημαντικά από την εποχή που τον έκανε να αγαπήσει τον κινηματογράφο. Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι ταινίες των τελευταίων έξι ετών κάνουν ακόμη και τη δεκαετία του 1980 να μοιάζει, ποιοτικά, με τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1930.

Ο Tarantino ανέφερε πως υπήρξαν ορισμένες ταινίες που του άρεσαν, όπως το West Side Story (2021) και τα Horizon: An American Saga — Chapter 1 και Horizon: An American Saga — Chapter 2 (2024). Ωστόσο, τόνισε ότι καμία από αυτές δεν κατάφερε να τον παρασύρει πραγματικά στη «μαγική χώρα της κινηματογραφικής απόλαυσης» που, όπως είπε, αποτελούσε τον βασικό λόγο για τον οποίο αγαπούσε το σινεμά περισσότερο από κάθε άλλη μορφή τέχνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μοναδική πρόσφατη ταινία που κατάφερε να τον κρατήσει αφοσιωμένο από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν το The Rip του Joe Carnahan, που γυρίστηκε για το Netflix και πρωταγωνιστούν οι Matt Damon και Ben Affleck.

Ο Tarantino χαρακτήρισε το The Rip ως ένα συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ με πρωτότυπη ιδέα, το οποίο αξιοποιεί το υλικό του με έξυπνο τρόπο. Εξήρε τη σκηνοθεσία του Carnahan, τις ερμηνείες του καστ και τη φωτογραφία του Juan Miguel Azpiroz, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ταινίας είναι το σενάριο των Joe Carnahan και Michael McGrale.

Η ταινία απασχόλησε πρόσφατα τα μέσα ενημέρωσης, καθώς η εταιρεία παραγωγής των Matt Damon και Ben Affleck βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή δυσφήμισης από δύο αστυνομικούς της κομητείας Miami-Dade. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι το περιεχόμενο της ταινίας συνδυάζει μυθοπλαστικά στοιχεία με πραγματικά γεγονότα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, προκαλώντας ζημιά στη φήμη τους.