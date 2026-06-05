Το "Scary Movie 6" σατιρίζει τα μεγαλύτερα θέματα της εποχής: Από το #MeToo μέχρι τη διαμάχη Kendrick Lamar–Drake

Η θρυλική σειρά παρωδίας τρόμου επιστρέφει μετά από 13 χρόνια, βάζοντας στο στόχαστρο μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της σύγχρονης εποχής.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Patti Smith

Το Scary Movie 6 κάνει πρεμιέρα σήμερα, με τους Marlon Wayans και Shawn Wayans να επιστρέφουν τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, μαζί με τους Anna Faris, Regina Hall, Cheri Oteri και Chris Elliott. Η ιστορία ακολουθεί μια γνώριμη παρέα φίλων που επανενώνεται όταν ένας μασκοφόρος δολοφόνος από το παρελθόν κάνει ξανά την εμφάνισή του.

Όπως και οι προηγούμενες ταινίες του franchise, το νέο φιλμ περιλαμβάνει παρωδίες επιτυχημένων ταινιών τρόμου, μεταξύ των οποίων τα Get Out, Nope, Longlegs, Heretic, Terrifier, Smile, M3GAN και The Substance.

Ωστόσο, οι κινηματογραφικές αναφορές είναι μόνο ένα μέρος της σάτιρας. Σε συνέντευξή του, ο Marlon Wayans αποκάλυψε ότι η ταινία σχολιάζει επίσης την πανδημία COVID-19, το #MeToo, το ChatGPT, τα αρχεία του Jeffrey Epstein, το OnlyFans, τις επιχειρήσεις της ICE κατά μεταναστών στις ΗΠΑ, τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, αλλά και τη διάσημη μουσική αντιπαράθεση μεταξύ των Kendrick Lamar και Drake.

Ο Wayans τόνισε ότι η οικογένειά του δεν φοβήθηκε ποτέ να αγγίξει αμφιλεγόμενα ζητήματα μέσα από την κωμωδία, υποστηρίζοντας ότι στόχος δεν είναι η πρόκληση για την πρόκληση, αλλά η σάτιρα της σύγχρονης πραγματικότητας με τρόπο που διασκεδάζει το κοινό.

Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι το Scary Movie 6 φιλοδοξεί να «ακυρώσει την κουλτούρα της ακύρωσης» και να επαναφέρει ένα πιο τολμηρό είδος κωμωδίας, παραμένοντας πιστό στο χιούμορ που καθιέρωσε τη σειρά από τις πρώτες της ταινίες.

 

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