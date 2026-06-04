Martin Scorsese και AI: Η νέα συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις στο Hollywood

Ο Martin Scorsese συνεργάζεται με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Black Forest Labs, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβούλου και αξιοποιώντας την τεχνολογία FLUX για τη δημιουργία storyboard στις κινηματογραφικές του παραγωγές.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης δήλωσε ότι το νέο εργαλείο τον βοηθά να μεταφέρει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το δημιουργικό του όραμα στους συνεργάτες του, εξοικονομώντας χρόνο κατά τη διαδικασία της προπαραγωγής. Όπως ανέφερε, μετά τη χρήση του 3D στο Hugo και της τεχνολογίας de-aging στο The Irishman, θεωρεί ότι η AI αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην εξέλιξη του κινηματογράφου.

Η συνεργασία, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις από επαγγελματίες του χώρου. Η concept artist Karla Ortiz και ο animator Sam Deats επέκριναν την κίνηση, εκφράζοντας ανησυχίες για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στους καλλιτέχνες και στα πνευματικά τους δικαιώματα.

Με τη νέα του θέση στη Black Forest Labs, ο Scorsese συγκαταλέγεται πλέον στους κορυφαίους δημιουργούς του Hollywood που στηρίζουν ανοιχτά την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια στιγμή, σκηνοθέτες όπως ο Guillermo del Toro εξακολουθούν να εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό για τη χρήση της AI στη δημιουργική διαδικασία.

Η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο συνεχίζει να διχάζει το Hollywood, με τους δημιουργούς να παραμένουν μοιρασμένοι ανάμεσα στις ευκαιρίες και τους κινδύνους που φέρνει η νέα τεχνολογία.

