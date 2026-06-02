"Backrooms" και "Obsession": Πώς δύο YouTubers βρέθηκαν στο επίκεντρο του Χόλιγουντ

Η ταινία τρόμου Backrooms της A24 ξεπέρασε τα 81 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του στούντιο. Παράλληλα, ο 20χρονος σκηνοθέτης Kane Parsons έγινε ο νεότερος δημιουργός που βρέθηκε ποτέ στην κορυφή του αμερικανικού box office. Το πρότζεκτ βασίστηκε στη δημοφιλή σειρά του στο YouTube, η οποία ακολουθεί έναν ατελείωτο λαβύρινθο από δωμάτια, και αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τους content creators ως τη νέα γενιά κινηματογραφικών αφηγητών.

Την ίδια στιγμή, ο 26χρονος σκηνοθέτης Curry Barker σημείωσε ιστορικές επιδόσεις με το Obsession, το οποίο συνέχισε να αυξάνει τα έσοδά του από εβδομάδα σε εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του από τη Focus Features στις 15 Μαΐου.

Η δημοσιότητα γύρω από τις δύο παραγωγές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και οι δύο δημιουργοί βρίσκονται στα 20 τους χρόνια και ξεκίνησαν μέσα από viral βίντεο στο διαδίκτυο, οδήγησε ορισμένους χρήστες των social media σε αβάσιμες εικασίες ότι γνωστότερα ονόματα του Χόλιγουντ βρίσκονταν κρυφά πίσω από τις σκηνοθετικές αποφάσεις. Ωστόσο, ο ηθοποιός Mark Duplass υποστήριξε δημόσια ότι ο Parsons είχε τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο της παραγωγής.

Ο παραγωγός και συγγραφέας David R. Craig εκτίμησε ότι οι αντιδράσεις αυτές αντικατοπτρίζουν μια διαχρονική τάση υποτίμησης νέων δημιουργικών ομάδων που ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές προς την επιτυχία. Όπως ανέφερε, παρόμοιες αμφισβητήσεις είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν δημιουργοί που προέρχονταν από τα μουσικά βίντεο, τη διαφήμιση ή την τηλεόραση.

Η επιτυχία των Backrooms, Obsession και του Iron Lung του Markiplier θεωρείται από πολλούς ένδειξη ότι το Χόλιγουντ αρχίζει να αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο τη δυναμική των content creators, οι οποίοι φέρνουν μαζί τους έτοιμες κοινότητες πιστών θεατών και νέες αφηγηματικές προσεγγίσεις.