Η Andie MacDowell και ο Kevin Bacon μπαίνουν στον κινηματογραφικό κόσμο της Emily Henry με το "Beach Read"

Το φιλμ που βασίζεται στο δημοφιλές μυθιστόρημα του 2020, φέρνει στη μεγάλη οθόνη μία ιστορία αγάπης γεμάτη χιούμορ, δημιουργικά αδιέξοδα και συναισθηματικές ανατροπές.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Patti Smith

Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Phoebe Dynevor και Patrick Schwarzenegger, οι οποίοι έχουν ήδη ανακοινωθεί ως οι πρωταγωνιστές της ταινίας Beach Read. Η Phoebe Dynevor θα υποδυθεί τη January Andrews, ενώ ο Patrick Schwarzenegger αναλαμβάνει τον ρόλο του Gus Everett.

Το Beach Read ακολουθεί τη January Andrews, μια συγγραφέα ρομαντικών βιβλίων που έχει χάσει την πίστη της στον έρωτα, και τον Augustus “Gus” Everett, έναν λογοτεχνικό συγγραφέα που αντιμετωπίζει σοβαρό writer’s block. Όταν οι δυο τους βρεθούν να μένουν σε γειτονικά παραθαλάσσια σπίτια στο Michigan, αποφασίζουν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να ξεπεράσουν τη δημιουργική τους κρίση.

Ο Gus συμφωνεί να γράψει ένα χαρούμενο βιβλίο για πρώτη φορά, ενώ η January επιχειρεί να δημιουργήσει το επόμενο μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα. Καθώς όμως συνεργάζονται και περνούν χρόνο μαζί, η σχέση τους αρχίζει να αλλάζει και η αγάπη κάνει απρόσμενα την εμφάνισή της.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει η Yulin Kuang, η οποία είχε συμμετάσχει και στη διασκευή του People We Meet on Vacation για το Netflix. Η ίδια ανέλαβε και το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς του Beach Read για λογαριασμό της 20th Century Studios.

Η ανακοίνωση του cast προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα social media και στις κοινότητες των fans της Emily Henry. Ιδιαίτερα η επιλογή του Patrick Schwarzenegger για τον ρόλο του Gus δίχασε αρκετούς αναγνώστες, με πολλούς να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ποιος θα ταίριαζε καλύτερα στον χαρακτήρα.

Η ίδια η Emily Henry σχολίασε τις αντιδράσεις λέγοντας πως εμπιστεύεται το δημιουργικό όραμα της ταινίας, τονίζοντας ότι το project ανήκει τόσο στους αναγνώστες όσο και στους δημιουργούς του φιλμ.

Το Beach Read αποτελεί ακόμη μία μεγάλη κινηματογραφική μεταφορά βιβλίου της Emily Henry, η οποία θεωρείται σήμερα μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς σύγχρονων romantic comedies.

 

