"The Boy With The Light-Blue Eyes": Η νέα ταινία του Θανάση Νεοφώτιστου φέρνει ένα σκοτεινό ελληνικό παραμύθι ενηλικίωσης στο SXSW London

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Θανάση Νεοφώτιστου, The Boy With the Light-Blue Eyes, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Λονδίνο στις 4 Ιουνίου, στο πλαίσιο της τελευταίας βραδιάς του Screen Festival του SXSW London 2026.

Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας, ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Καρύδης, γεννιέται με μια «κατάρα» και μεγαλώνει σε ένα απομονωμένο ελληνικό ορεινό χωριό, όπου οι κάτοικοι κυριαρχούνται από προλήψεις και φόβο απέναντι στο διαφορετικό. Το αγόρι αναγκάζεται να κρύβει το πρόσωπό του πίσω από μια μάσκα, ύστερα από απαίτηση της αυστηρής γιαγιάς του και δημάρχου του χωριού, αλλά και της υπερπροστατευτικής μητέρας του.

Όπως αναφέρεται, η μοναδική διέξοδος για τον Πέτρο είναι η σχέση του με τον φίλο του Αίμονα, σε μια ιστορία που εξελίσσεται σταδιακά σε μια σκοτεινή αλληγορία για τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη βία που γεννά ο φόβος. Όταν το χωριό πείθεται ότι ο νεαρός είναι καταραμένος, ο ίδιος καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην υποταγή και τη θυσία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Pablo Soto, Σύρμω Κεκέ και Σοφία Φιλιππίδου, ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Γρηγόρης Σκαράκης. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Djordje Arambasic και το μοντάζ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Ο Θανάσης Νεοφώτιστος περιέγραψε το The Boy With the Light-Blue Eyes ως «ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης που εξελίσσεται σε ελληνική τραγωδία», σημειώνοντας πως η ιστορία γεννήθηκε μέσα από προσωπικές queer εμπειρίες και τον φόβο τού να αισθάνεται κανείς «διαφορετικός».

Όπως εξήγησε ο σκηνοθέτης, η ταινία χρησιμοποιεί μια συμβολική και ιμπρεσιονιστική κινηματογραφική γλώσσα, η οποία βασίζεται στον ρεαλισμό αλλά και στον μύθο, επιχειρώντας να αποτυπώσει τη διάλυση μιας κλειστής και συντηρητικής κοινωνίας κάτω από το βάρος των ίδιων της των πεποιθήσεων.

Η παραγωγή πέρασε από πολυετή διαδικασία ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε διεθνή κινηματογραφικά εργαστήρια και προγράμματα όπως το First Things First, το Mediterranean Film Institute, το Sarajevo Script Station και το Cannes Focus CoPro το 2022.

Το The Boy With the Light-Blue Eyes αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ιδιαίτερες ελληνικές κινηματογραφικές παρουσίες της χρονιάς, συνδυάζοντας queer θεματολογία, λαϊκό μύθο και arthouse αισθητική σε ένα ατμοσφαιρικό φιλμ που εξερευνά τον φόβο απέναντι στη διαφορετικότητα.