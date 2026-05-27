Η Lupita Nyong’o απαντά στις ρατσιστικές αντιδράσεις για τον ρόλο της στην "The Odyssey" του Christopher Nolan

Η Lupita Nyong’o φέρεται να απάντησε στις ρατσιστικές αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή της ως Ελένη της Τροίας στην επερχόμενη ταινία The Odyssey του Christopher Nolan. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή της στο Elle, η ηθοποιός υποστήριξε πως η νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους αποτελεί μια «μυθολογική ιστορία» και ότι το καστ «εκπροσωπεί τον κόσμο».

Η νέα υπερπαραγωγή του Christopher Nolan, με πρωταγωνιστή τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα, θα αφηγείται την επιστροφή του ήρωα μετά τον Τρωικό Πόλεμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου.

Η Nyong’o φέρεται να αναλαμβάνει δύο ρόλους στην ταινία, εκείνον της Ελένης της Τροίας — της γυναίκας της οποίας η απαγωγή πυροδοτεί τον πόλεμο — αλλά και της Κλυταιμνήστρας, αδελφής της Ελένης. Η επιλογή της για τον ρόλο της Ελένης προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με τον Elon Musk να κατηγορεί δημόσια τον Nolan ως «anti-white racist», υποστηρίζοντας πως ο σκηνοθέτης έχασε την «ακεραιότητά» του επιλέγοντας μια μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο.

Η ίδια η Lupita Nyong’o φέρεται να δήλωσε πως στηρίζει απόλυτα το όραμα του Christopher Nolan για τη συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να απολογηθεί για την παρουσία της στην ταινία. Παράλληλα, ανέφερε πως η κριτική θα συνεχίσει να υπάρχει είτε επιλέξει να απαντήσει είτε όχι, ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή της στο The Odyssey ως κάτι «τεράστιο» και «επικό», εξηγώντας ότι η ιστορία «εκτείνεται σε ολόκληρους κόσμους».

Η ηθοποιός μίλησε επίσης με θερμά λόγια για τον Nolan, περιγράφοντας τη συνεργασία τους ως ιδιαίτερα δημιουργική και υποστηρικτική. Όπως φέρεται να είπε, ο σκηνοθέτης δίνει μεγάλη ελευθερία στους ηθοποιούς να εκφράσουν άποψη για τους χαρακτήρες τους, συμμετέχοντας ενεργά ακόμα και σε ζητήματα όπως τα κοστούμια, το μακιγιάζ και η συνολική εικόνα των ρόλων.

Στο εντυπωσιακό καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Elliot Page, Samantha Morton και Mia Goth.

Ο Christopher Nolan φέρεται επίσης να εξήγησε πρόσφατα γιατί επέλεξε τον ράπερ Travis Scott για το φιλμ, σημειώνοντας ότι ήθελε να συνδέσει την προφορική παράδοση της επικής ποίησης με τη σύγχρονη κουλτούρα της rap μουσικής. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι το The Odyssey θα έχει μικρότερη διάρκεια από το βραβευμένο με Όσκαρ Oppenheimer, το οποίο είχε διάρκεια τριών ωρών.