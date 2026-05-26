"Resurrection of the Christ": Ο Mel Gibson αποκάλυψε τον νέο Ιησού και ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παραγωγής, ο Jaakko Ohtonen αναλαμβάνει τον ρόλο του Ιησού Χριστού στο Resurrection of the Christ, αντικαθιστώντας τον Jim Caviezel, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο The Passion of the Christ του 2004.

Μαζί με την είδηση δόθηκε στη δημοσιότητα και η πρώτη εικόνα του ηθοποιού ως Ιησού, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι το πρώτο μέρος της ταινίας μεταφέρεται από τις 26 Μαρτίου 2027 στις 6 Μαΐου 2027. Το δεύτερο μέρος, που αρχικά προοριζόταν για την ίδια χρονιά, θα κυκλοφορήσει πλέον στις 25 Μαΐου 2028.

Το The Passion of the Christ, σε σκηνοθεσία Mel Gibson, είχε κυκλοφορήσει το 2004 και κατάφερε να ξεπεράσει τα 610 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, παραμένοντας μέχρι σήμερα η πιο εμπορική ανεξάρτητη παραγωγή όλων των εποχών. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι τα γυρίσματα του Resurrection of the Christ ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, με το cast να περιλαμβάνει τους Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio και Rupert Everett.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Mel Gibson ανέφερε ότι το Resurrection of the Christ αποτελεί για τον ίδιο κάτι πολύ περισσότερο από μία κινηματογραφική παραγωγή, εξηγώντας πως πρόκειται για μια αποστολή που κουβαλά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, με στόχο να αφηγηθεί αυτό που θεωρεί ως τη σημαντικότερη ιστορία στην ανθρώπινη ιστορία.