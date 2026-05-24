Cannes 2026: Το "Fjord" του Cristian Mungiu κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα – Όλοι οι μεγάλοι νικητές του Φεστιβάλ Καννών

Το Fjord του Cristian Mungiu, το πρώτο αγγλόφωνο φιλμ του Ρουμάνου δημιουργού με πρωταγωνιστές τους Renate Reinsve και Sebastian Stan, κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ Καννών. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός βαθιά θρησκευόμενου ρουμανικού ζευγαριού που μετακομίζει σε ένα απομονωμένο χωριό της Νορβηγίας και βρίσκεται αντιμέτωπο με κατηγορίες κακοποίησης παιδιού. Με αυτή τη νίκη, ο Cristian Mungiu γίνεται ένας από τους λίγους σκηνοθέτες που έχουν κερδίσει δύο φορές τον Χρυσό Φοίνικα, μετά το 4 Months, 3 Weeks and 2 Days το 2007.

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 2026, προκάλεσε γέλια στην αίθουσα όταν δήλωσε πως δεν ήθελε να απονείμει τον Χρυσό Φοίνικα «γιατί είναι ένα βραβείο που δεν έχω κερδίσει ποτέ». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην τελευταία του ταινία, συμπλήρωσε: «But I had No Other Choice.»

Το Grand Prix απονεμήθηκε στο Minotaur του Andreï Zvyagintsev, ένα ψυχολογικό θρίλερ εμπνευσμένο από το The Unfaithful Wife του Claude Chabrol. Η ιστορία διαδραματίζεται στη σύγχρονη Ρωσία και επικεντρώνεται σε έναν διευθυντή εταιρείας που καλείται να στείλει εργαζομένους στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα υποψιάζεται ότι η σύζυγός του τον απατά. Κατά την ομιλία του, ο Andreï Zvyagintsev επιτέθηκε ανοιχτά στον Vladimir Putin, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και της αιματοχυσίας στην Ουκρανία.

Το βραβείο σκηνοθεσίας μοιράστηκαν οι Javier Calvo και Javier Ambrossi για το μουσικό δράμα La Bola Negra, εμπνευσμένο από τον García Lorca, και ο Paweł Pawlikowski για το Fatherland. Το Fatherland ακολουθεί τον συγγραφέα Thomas Mann και την κόρη του Erika, που επιστρέφουν στη μεταπολεμική Γερμανία μετά από χρόνια εξορίας στις ΗΠΑ. Πρωταγωνιστούν οι Hanns Zischler και Sandra Hüller.

Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου απέσπασαν οι Emmanuel Macchia και Valentin Campagne για το Coward του Lukas Dhont, ένα δραματικό φιλμ για την queer αγάπη στα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου μοιράστηκαν η Virginie Efira και η Tao Okamoto για τις συγκλονιστικές τους ερμηνείες στο All of a Sudden του Ryusuke Hamaguchi.

Η τελετή έναρξης περιλάμβανε και μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, με την απονομή τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στη θρυλική Barbra Streisand για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο και τη μουσική. Η Isabelle Huppert εκπροσώπησε τη Barbra Streisand στις Κάννες, καθώς η σπουδαία καλλιτέχνιδα δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Στο αφιερωματικό βίντεο προβλήθηκαν αποσπάσματα από τις εμβληματικές ταινίες Funny Girl, A Star is Born, Yentl και Meet the Fockers. Μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμα, η Barbra Streisand μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα σκηνοθέτις στο Hollywood και για την επιμονή της να ολοκληρώσει το Yentl έπειτα από 15 χρόνια προσπαθειών.

Όλοι οι νικητές του Φεστιβάλ Καννών 2026