Hollywood next generation: Η κόρη των Chris Martin και Gwyneth Paltrow μπαίνει στον κόσμο του σινεμά

Η Apple Martin, κόρη του frontman των Coldplay Chris Martin και της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Gwyneth Paltrow, πρόκειται να πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε νέα ταινία της σκηνοθέτιδας Nancy Meyers.

Η Nancy Meyers έγινε γνωστή μέσα από επιτυχημένες ρομαντικές κωμωδίες όπως το The Parent Trap με τη Lindsay Lohan, το The Holiday και τη σειρά ταινιών Father Of The Bride. Ξεχωρίζει για τους έξυπνους διαλόγους και τη γυναικεία οπτική στις ταινίες της, ενώ είχε προταθεί για Όσκαρ για το σενάριο της κωμωδίας Private Benjamin με τη Goldie Hawn. Η νέα της παραγωγή, που παραμένει μέχρι στιγμής χωρίς επίσημο τίτλο, θα είναι η πρώτη της ταινία μετά το The Intern του 2015.

Σύμφωνα με το Deadline, στο καστ της νέας ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Penélope Cruz, Kieran Culkin, Erin Doherty, Jude Law και Owen Wilson, ενώ η πρεμιέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τα Χριστούγεννα του 2027. Μαζί με την Apple Martin, στο καστ προστέθηκαν και ο Tony Hale, γνωστός από τη φωνή του Forky στις ταινίες Toy Story, καθώς και η Beverly D’Angelo, που έγινε γνωστή μέσα από τις κωμωδίες National Lampoon’s Vacation.

Η ταινία ήταν αρχικά γνωστή με τον τίτλο Paris Paramount. Σε ανάρτησή της στο Instagram το 2023, η Nancy Meyers είχε περιγράψει την υπόθεση ως «μια ομάδα ανθρώπων που δημιουργεί μια ταινία και τη μαγεία και το μυστήριο πίσω από αυτό που κάνουμε». Πρόσφατα, μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφία από καρέκλα σκηνοθέτη με το όνομά της, γράφοντας στη λεζάντα: «so close to starting».

Η 22χρονη Apple Martin έχει μέχρι σήμερα ασχοληθεί κυρίως με τον χώρο της μόδας, συνεργαζόμενη με brands όπως η Chanel. Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στη σειρά της μητέρας της The Goop Lab στο Netflix, ενώ στη μουσική συμμετείχε ως συν-δημιουργός στο τραγούδι των Coldplay «Let Somebody Go» από το άλμπουμ Music Of The Spheres του 2021.