Ο Matt Damon στη νέα ταινία των δημιουργών του "Everything Everywhere All At Once" — Εκτός πρότζεκτ ο Ryan Gosling

Οι Daniels φαίνεται πως βρήκαν τελικά τον ηθοποιό που αναζητούσαν για τη νέα τους κινηματογραφική παραγωγή.

Ο Matt Damon βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία των Daniel Kwan και Daniel Scheinert, του δημιουργικού διδύμου πίσω από το πολυβραβευμένο Everything Everywhere All at Once, που κέρδισε επτά Όσκαρ το 2023.

Η Universal στηρίζει τη νέα παραγωγή, η οποία κρατείται μέχρι στιγμής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, το The Hollywood Reporter αποκάλυψε για πρώτη φορά σημαντικές λεπτομέρειες τόσο για την υπόθεση όσο και για τις εξελίξεις στο casting.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ταινία θα συνδυάζει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, ταξιδιού στον χρόνο και υπερηρωικής θεματολογίας, ενώ η ιστορία θα εκτυλίσσεται σε δύο χρονικές περιόδους: στη δεκαετία του 1980 και στο σήμερα. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκονται έφηβοι χαρακτήρες, κυρίως στο timeline των ‘80s.

Οι Daniels εργάζονται πάνω στο project εδώ και περίπου τρία χρόνια, αντιμετωπίζοντας αρκετές δυσκολίες που αφορούσαν τον προϋπολογισμό, το σενάριο αλλά και την επιλογή των ηθοποιών. Η παραγωγή έχει ήδη καθυστερήσει περισσότερες από μία φορές, ενώ η αρχική ιδέα περιλάμβανε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους πριν περιοριστεί σε δύο.

Αρχικά, οι δημιουργοί είχαν επιλέξει τον Ryan Gosling για έναν από τους βασικούς ρόλους της ταινίας. Ο ηθοποιός επρόκειτο να υποδυθεί τον πατέρα ενός από τους εφήβους πρωταγωνιστές. Παρότι αρχικά είχε συμφωνήσει, φέρεται να ζήτησε αλλαγές στο σενάριο ώστε ο ρόλος του να γίνει μεγαλύτερος και πιο κεντρικός.

Το βασικό πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ο χρόνος. Η παραγωγή πρέπει να ξεκινήσει γυρίσματα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπώρου, προκειμένου να διατηρήσει τη φορολογική ενίσχυση που έχει εξασφαλίσει από την California. Οι αλλαγές που ζητούσε ο Ryan Gosling απαιτούσαν νέες αναθεωρήσεις στο σενάριο και επιπλέον καθυστερήσεις, κάτι που δεν μπορούσε να υποστηρίξει το στούντιο.

Έτσι, ο Ryan Gosling αποχώρησε από το project και οι Daniels ξεκίνησαν άμεσα αναζήτηση νέου πρωταγωνιστή. Ανάμεσα στα ονόματα που συζητήθηκαν ήταν και εκείνο του Jack Black, πριν η παραγωγή στραφεί τελικά στον Matt Damon.

Ο Matt Damon διατηρεί ήδη ισχυρή συνεργασία με τη Universal χάρη στις ταινίες Bourne, ενώ πρωταγωνιστεί και στο επερχόμενο The Odyssey του Christopher Nolan, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.

Με τον Matt Damon πλέον πολύ κοντά στην τελική συμφωνία, οι Daniels επικεντρώνονται τώρα στην αναζήτηση του νεαρού ηθοποιού που θα υποδυθεί τον γιο του στη νέα ταινία.