Κάννες 2026: Αποθέωση για το "The Man I Love" με τον Rami Malek – 7λεπτο standing ovation στην πρεμιέρα

Το The Man I Love του Ira Sachs έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 79ου Φεστιβάλ Καννών, αποσπώντας standing ovation διάρκειας άνω των επτά λεπτών από το κοινό που βρέθηκε στο Palais des Festivals.

Στην επίσημη προβολή παρευρέθηκαν ο σκηνοθέτης Ira Sachs και οι πρωταγωνιστές Rami Malek, Tom Sturridge και Luther Ford, οι οποίοι ανέβηκαν στο κόκκινο χαλί για τη μεγάλη βραδιά της ταινίας.

Το The Man I Love διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη του 1984 και ακολουθεί τον Jimmy George, έναν queer performer που ζει με AIDS και συνεχίζει να δημιουργεί μέχρι το τέλος. Τον κεντρικό ρόλο ερμηνεύει ο Rami Malek, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται οι Tom Sturridge και Luther Ford.

Η ταινία συγκίνησε έντονα το κοινό των Καννών, με τον Rami Malek να εμφανίζεται δακρυσμένος μετά την προβολή. Ο ηθοποιός, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ, προσπάθησε να στρέψει την προσοχή στους συνεργάτες του, ανάμεσά τους ο Ira Sachs και ο διευθυντής του φεστιβάλ Thierry Frémaux.

Η ερμηνεία του Rami Malek θεωρείται ήδη μία από τις πιο δυνατές της χρονιάς, ειδικά μετά τη σκηνή όπου ο χαρακτήρας του τραγουδά το «Look What They’ve Done to My Song, Ma» της Melanie, σε μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της ταινίας.

Μετά την προβολή, ο Ira Sachs μίλησε για τη δύναμη της τέχνης, της αγάπης και της μνήμης, τονίζοντας πως το The Man I Love είναι μια ταινία για όσα μπορούν να προσφέρουν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλον μέσα από δύσκολες εμπειρίες.

Το The Man I Love είναι η νέα ταινία του Ira Sachs μετά το Peter Hujar’s Day και συνεχίζει τη δυναμική πορεία του δημιουργού στον ανεξάρτητο αμερικανικό κινηματογράφο, μετά και την επιτυχία του Passages.