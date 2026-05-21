Ο Billy Joel αποκηρύσσει το νέο biopic για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του

Ο Billy Joel αποστασιοποιήθηκε δημόσια από το Billy and Me, τη νέα ταινία που αφηγείται τα πρώτα χρόνια της πορείας του πριν την επιτυχία του “Piano Man”, δηλώνοντας πως δεν έχει εγκρίνει ούτε υποστηρίξει την παραγωγή «σε καμία μορφή».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία βασίζεται κυρίως στη ζωή και τις αναμνήσεις του πρώτου μάνατζερ του Joel, Irwin Mazur, τα δικαιώματα του οποίου αποτέλεσαν τη βάση του σεναρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πολύπειρος John Ottman (Bohemian Rhapsody, Michael, The Usual Suspects), ενώ οι δημιουργοί της παραγωγής φέρονται να προσπαθούν από το 2021 να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα της ζωής και της μουσικής του Joel, χωρίς επιτυχία.

Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Billy Joel δεν έχει εξουσιοδοτήσει ούτε υποστηρίξει αυτό το project με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε προσπάθεια προώθησής του. Συνεπώς, οποιαδήποτε απόφαση να το προχωρήσουν, το καθιστά νομικά και επαγγελματικά παραπλανητικό».

Παρά τις αντιδράσεις, το casting της ταινίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή του Jon Small, πρώην ντράμερ και στενού φίλου του Joel, ο οποίος έχει επίσης παραχωρήσει τα δικαιώματα της προσωπικής του ιστορίας και θα συμμετάσχει ως σύμβουλος και συμπαραγωγός. Ο ίδιος δήλωσε ότι γνώρισε τον Billy Joel όταν ήταν 16 ετών και θεωρεί πως το σενάριο «αποτυπώνει όχι μόνο τη μουσική αλλά και τις φιλίες, τις δυσκολίες, το χιούμορ και τη δημιουργική σπίθα εκείνων των χρόνων».

Από την πλευρά της παραγωγής, ο σεναριογράφος και παραγωγός Adam Ripp υποστήριξε ότι η ταινία επικεντρώνεται στην περίοδο της μπάντας Billy Joel and the Hassles και περιέχει διασκευές τραγουδιών που έπαιζαν τότε.

Η υπόθεση θυμίζει πολύ την αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει το 2020 γύρω από το Stardust, την ταινία για τον David Bowie που κυκλοφόρησε χωρίς τα δικαιώματα της μουσικής του, προκαλώντας δημόσια αντίδραση από την οικογένειά του.