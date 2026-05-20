Ο Tom Francis μπαίνει στη λίστα των φαβορί για τον νέο James Bond

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, ο πρωταγωνιστής της σειράς You, Tom Francis, φέρεται να έχει περάσει από audition για να ενσαρκώσει τον νέο James Bond. Ο ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει και στη θεατρική παραγωγή Sunset Boulevard δίπλα στη Nicole Scherzinger, δεν σχολίασε τις φήμες μέσω των εκπροσώπων του.

Η διαδικασία επιλογής για τον διάδοχο του Daniel Craig βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τη γνωστή casting director Nina Gold να έχει αναλάβει το casting του νέου 007. Ο Tom Francis προστίθεται έτσι στη λίστα των ηθοποιών που ακούγονται έντονα για τον ρόλο, μαζί με τους Jacob Elordi, Callum Turner και Aaron Taylor-Johnson.

Ο Callum Turner, μάλιστα, είχε αποφύγει πρόσφατα να σχολιάσει τις φήμες γύρω από το όνομά του κατά τη διάρκεια του Berlin Film Festival, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι «πολύ νωρίς» για τέτοιες συζητήσεις. Παράλληλα, και ο Tom Blyth είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο να γίνει ο νέος James Bond, εξηγώντας πως μεγάλωσε με τις ταινίες του franchise και πως θα θεωρούσε τον ρόλο «υπέροχη ευκαιρία».

Την ίδια στιγμή, η Amazon έχει πλέον αναλάβει τον δημιουργικό έλεγχο του franchise από τους ιστορικούς παραγωγούς Michael G. Wilson και Barbara Broccoli. Ήδη έχει επιβεβαιωθεί ότι ο σκηνοθέτης του Dune, Denis Villeneuve, θα αναλάβει την επόμενη ταινία James Bond, ενώ το σενάριο θα υπογράψει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Steven Knight.

Στο μουσικό κομμάτι του franchise, η Olivia Dean εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί για το επόμενο τραγούδι Bond μετά τη δυναμική πορεία της μέσα στο 2025. Αντίθετα, η Charli XCX δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι είναι «φτιαγμένη» για να ερμηνεύσει Bond theme, ενώ ο Yungblud αποκάλυψε ότι θα ήθελε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι για τον 007 μαζί με τους Oasis.