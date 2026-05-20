Ο Nicolas Winding Refn πήγε στις Κάννες με το πρώτο του φιλμ εδώ και δέκα χρόνια

Δέκα χρόνια μετά το The Neon Demon, ο Nicolas Winding Refn επέστρεψε επίσημα στη μεγάλη οθόνη με το νέο του φιλμ Her Private Hell, το οποίο έκανε χθες πρεμιέρα, εκτός διαγωνιστικού, στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο Δανός σκηνοθέτης, που τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί κυρίως στην τηλεόραση με projects όπως τα Too Old to Die Young και Copenhagen Cowboy, επιστρέφει τώρα στο γνώριμο neon-noir σύμπαν του με ένα φίλμ που περιγράφεται ως «γυαλιστερό, βίαιο και υπνωτιστικό» − διαδραματίζεται σε μία φουτουριστική Μητρόπολη που καλύπτεται από μια μυστηριώδη ομίχλη. Το cast απαρτίζουν οι Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth και Havana Rose Liu.

Μιλώντας στο Reuters με αφορμή την πρεμιέρα, ο Refn συνέδεσε τη νέα ταινία με την εμπειρία του σύγχρονου internet και των αλγόριθμων στα social media, λέγοντας ότι πλέον «ο αλγόριθμος δημιουργεί μία εσωτερική αφήγηση που λειτουργεί ασυνείδητα».

Προς το παρόν, οι πολύ φρέσκες κριτικές μάλλον δεν συναντιούνται. Η ταινία φαίνεται ήδη να συνεχίζει την παράδοση των πιο διχαστικών φιλμ του Refn: λατρεία για την εικόνα και την ατμόσφαιρα, έντονες αντιδράσεις για το αφήγημα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της press conference χθες, αίσθηση έκανε ότι ο Refn λύγισε μιλώντας για τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την καρδιά του πριν λίγα χρόνια. Λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, ομολογώντας πως «πέθανε για 25 λεπτά» πριν επιστρέψει τελικά πίσω. Η εμπειρία αυτή μοιάζει να συνομιλεί έμμεσα με το σκοτεινό και σχεδόν μεταθανάτιο σύμπαν του Her Private Hell.

Μην ξεχνάμε πως αυτή είναι η επιστροφή του Refn στις Κάννες δεκαπέντε χρόνια μετά το υπέροχο Drive, την ταινία που τον καθιέρωσε διεθνώς και του χάρισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ.

Το Her Private Hell θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 24 Ιουλίου μέσω της Neon, ενώ στην Ευρώπη τη διανομή έχει αναλάβει η Mubi σε επιλεγμένες χώρες, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί ελληνική ημερομηνία προβολής.