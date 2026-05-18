Javier Bardem για Παλαιστίνη και Hollywood: «Όσοι κάνουν blacklisting θα εκτεθούν»

Ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός βρέθηκε στις Κάννες για τη νέα του ταινία The Beloved και, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ρωτήθηκε αν φοβήθηκε ποτέ τις συνέπειες από τη δημόσια στάση του σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Javier Bardem έχει εδώ και χρόνια εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του προς την Παλαιστίνη, ενώ πρόσφατα είχε δηλώσει στα Oscars «όχι στον πόλεμο και ελεύθερη Παλαιστίνη».

Ο ίδιος ανέφερε πως «ο φόβος υπάρχει», ωστόσο θεωρεί ότι κάποιος πρέπει να συνεχίζει να υπερασπίζεται όσα πιστεύει ακόμη κι αν φοβάται τις συνέπειες. Όπως φέρεται να είπε, θέλει να μπορεί να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και στα μάτια, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «plan B» για εκείνον.

Στη συνέχεια, ο Bardem φέρεται να σχολίασε ότι η στάση του Hollywood απέναντι σε όσους μιλούν δημόσια για την Παλαιστίνη δείχνει να αλλάζει, λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις της Susan Sarandon, η οποία είχε υποστηρίξει ότι μπήκε σε «μαύρη λίστα» μετά την έκκλησή της για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα το 2023.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζει να δέχεται επαγγελματικές προτάσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και την Ισπανία, κάτι που — όπως φέρεται να είπε — τον έκανε να πιστέψει ότι «η αφήγηση αλλάζει».

Ο Javier Bardem υποστήριξε ακόμη πως η νεότερη γενιά είναι περισσότερο ενημερωμένη και κοινωνικά ευαισθητοποιημένη, επειδή παρακολουθεί τις εξελίξεις άμεσα μέσα από κινητά τηλέφωνα και οθόνες.

Όπως φέρεται να δήλωσε, πιστεύει ότι τελικά «εκείνοι που δημιουργούν τις λεγόμενες blacklists θα είναι αυτοί που θα υποστούν τις κοινωνικές συνέπειες», χαρακτηρίζοντας αυτή την αλλαγή ως «πολύ σημαντική».

Παράλληλα, ο ηθοποιός επανέλαβε τη θέση του για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, δηλώνοντας — σύμφωνα με τα δημοσιεύματα — ότι θεωρεί τα γεγονότα «γενοκτονία». Ο ίδιος φέρεται να είπε πως όποιος «δικαιολογεί τη σιωπή ή τη στήριξή του» απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, ουσιαστικά στηρίζει τη γενοκτονία.

Οι δηλώσεις του Bardem έρχονται μετά τη δημόσια στήριξή του στην πρωτοβουλία Film Workers for Palestine. Στην ίδια πρωτοβουλία συμμετείχαν επίσης οι Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton και Ayo Edebiri, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να μη συνεργαστούν με ισραηλινούς θεσμούς όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στη Γάζα.