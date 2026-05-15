Το "John Lennon: The Last Interview" κάνει πρεμιέρα στις Κάνvες

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Steven Soderbergh είναι στις Κάννες με το πιο πολυσυζητημένο μουσικό ντοκιμαντέρ του 2026. Το John Lennon: The Last Interview κάνει σύντομα πρεμιέρα ως Ειδική Προβολή στο Φεστιβάλ των Καννών, αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ημέρα προβολής.



Το φιλμ, με διάρκεια 100 λεπτών, επικεντρώνεται στην τελευταία μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο John Lennon – μαζί με τη Yoko Ono, σε ένα ραδιοφωνικό συνεργείο, λίγες μόνο ώρες πριν δολοφονηθεί έξω από το Dakota Building στη Νέα Υόρκη, στις 8 Ιανουαρίου του 1980. Εκείνη η συζήτηση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αποκαλυπτικές και συναισθηματικά φορτισμένες συνεντεύξεις του Lennon, ο οποίος μιλάει για τη μουσική, την πολιτική και την ίδια του την καλλιτεχνική κληρονομιά.

Ο Soderbergh συμμετέχει ως παραγωγός και δημιουργικός επιβλέπων του project, το οποίο δεν φιλοδοξεί να είναι μία ακόμη βιογραφική αναδρομή στον Lennon, αλλά το πορτρέτο ενός ανθρώπου που βρισκόταν σε μια φάση προσωπικής επανεκκίνησης, λίγο πριν από τον αναπάντεχο θάνατό του. Το φιλμ καταγράφει τη δημιουργική του αναγέννηση την εποχή του Double Fantasy, την απομάκρυνσή του από τη δημόσια ζωή και την προσπάθειά του να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ως καλλιτέχνης, σύζυγος και πατέρας.

Το φιλμ βασίζεται σε πλούσιο αρχειακό υλικό και σπάνια ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα, για την αποκατάσταση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία AI της Meta, με στόχο τον καθαρισμό και τη βελτίωση.



Την παραγωγή υπογράφει η Νancy Saslow για τις Mishpookah Entertainment Group και Sugar23 και ήδη η ταινία παρουσιάζεται στο Marché de Cannes, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διανομή της παγκοσμίως. Εννοείται με το ενδιαφέρον από διανομείς και streaming πλατφόρμες να θεωρείται ήδη ιδιαίτερα υψηλό.

