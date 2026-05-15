"Heart of the Beast": Ο Brad Pitt πρωταγωνιστεί σε νέα survival ταινία – Πότε κάνει πρεμιέρα

Το Heart of the Beast με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Paramount Pictures.

Τη σκηνοθεσία της νέας action survival ταινίας υπογράφει ο David Ayer, γνωστός από τις ταινίες Fury, Suicide Squad και The Beekeeper. Στο cast συμμετέχουν επίσης οι J. K. Simmons και Anna Lambe.

Η υπόθεση του Heart of the Beast ακολουθεί έναν πρώην στρατιώτη των Army Special Forces, τον οποίο υποδύεται ο Brad Pitt, που εγκλωβίζεται στην παγωμένη και επικίνδυνη φύση της Αλάσκας μαζί με τον σκύλο του μετά από αεροπορικό δυστύχημα.

Το σενάριο της ταινίας έγραψε ο Cameron Alexander, ενώ το πρώτο trailer που προβλήθηκε στο CinemaCon παρουσίασε τη δυνατή σχέση ανάμεσα στον χαρακτήρα του Pitt και το κατοικίδιό του.

Το υλικό περιλαμβάνει σκηνές επιβίωσης μέσα σε ποτάμια, δάση και ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ ο Brad Pitt και ο σκύλος του έρχονται αντιμέτωποι με άγρια ζώα και θανάσιμους κινδύνους.

Η ταινία αποτελεί νέα συνεργασία του Brad Pitt με τον David Ayer, μετά το πολεμικό δράμα Fury του 2014.