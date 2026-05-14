Ο διπλός ρόλος της Lupita Nyong’o στο "The Odyssey" και οι νέες αποκαλύψεις του Christopher Nolan

Η Lupita Nyong’o θα υποδυθεί δύο διαφορετικούς χαρακτήρες στη νέα επική ταινία The Odyssey του Christopher Nolan. Σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις, η Nyong’o θα εμφανιστεί ως Ελένη της Τροίας, η θρυλική γυναίκα που θεωρείται η αφορμή για τον Τρωικό Πόλεμο, καθώς και ως η αδελφή της, Κλυταιμνήστρα. Η Ελένη είναι παντρεμένη με τον Mενέλαο (Jon Bernthal), ενώ η Κλυταιμνήστρα είναι σύζυγος του Αγαμέμνων (Benny Safdie).

Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν μέσα από νέο αφιέρωμα του Time, όπου ο Christopher Nolan εξήγησε επίσης γιατί επέλεξε να μην παρουσιάσει τους θεούς του Ολύμπου με τον παραδοσιακό κινηματογραφικό τρόπο. «Ήθελα οι θεοί να υπάρχουν μέσα από τη φύση, τον φόβο και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής», ανέφερε ο Nolan. Ο δημιουργός του Oppenheimer τόνισε ότι το IMAX format δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να βιώσει καταιγίδες, φουρτουνιασμένες θάλασσες και την οργή του Ποσειδώνα με τρόπο πιο καθηλωτικό από οποιαδήποτε οπτική απεικόνιση ενός θεού.

Η Anne Hathaway, που υποδύεται την Πηνελόπη, αποκάλυψε ότι το cast επέλεξε λιτές συνθήκες διαμονής κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Σικελία, ώστε το τεράστιο budget της παραγωγής — που υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια — να διοχετευτεί στην ίδια την ταινία. «Ο Tom Holland, ο Robert Pattinson, εγώ και όλοι οι υπόλοιποι μέναμε σε απλά καταλύματα χωρίς πολυτέλειες. Όλα είχαν να κάνουν με τη δουλειά», δήλωσε η Hathaway.

Ο Christopher Nolan σχολίασε επίσης την επιλογή του Travis Scott στον ρόλο ενός βάρδου, εξηγώντας πως ήθελε να συνδέσει την προφορική αφήγηση της αρχαίας ποίησης με τη σύγχρονη κουλτούρα του rap.

Το The Odyssey έχει τον Matt Damon στον ρόλο του Odysseus και αποτελεί την πρώτη ταινία που γυρίζεται εξ ολοκλήρου σε IMAX. Το cast περιλαμβάνει επίσης τους Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson, Zendaya, John Leguizamo, Mia Goth και Will Yun Lee. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.