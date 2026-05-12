Οι Debbie Harry και Pamela Anderson γίνονται μητέρα και κόρη στη νέα indie ταινία "Maitreya"

Η Debbie Harry και η Pamela Anderson ετοιμάζονται να συνεργαστούν στη νέα ανεξάρτητη κωμωδία Maitreya, όπου θα υποδυθούν μητέρα και κόρη.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Samuel D. Hunter, γνωστός από το οσκαρικό The Whale με πρωταγωνιστή τον Brendan Fraser, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Jonathan Krisel, δημιουργός των Portlandia και Baskets.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η Maitreya, την οποία υποδύεται η Pamela Anderson, είναι ένα ανερχόμενο πρόσωπο στον χώρο του New Age healing και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ινδία για ένα συνέδριο αυτοβελτίωσης. Ωστόσο, όλα αλλάζουν όταν η αποξενωμένη αδελφή της την ενημερώνει πως ο πατέρας τους πεθαίνει. Αντί να παραμείνει στο σπίτι, η Maitreya αποφασίζει να πάρει μαζί της όλη την οικογένεια — ανάμεσά τους και τη μητέρα της Barbara, την οποία υποδύεται η Debbie Harry — δοκιμάζοντας στην πράξη τις θεωρίες της γύρω από την πνευματική θεραπεία.

Η frontwoman των Blondie, Debbie Harry, διαθέτει μακρά καριέρα και στον κινηματογράφο. Έχει πρωταγωνιστήσει στο cult body horror Videodrome του David Cronenberg, αλλά και στο Hairspray του John Waters. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί στις ταινίες Cop Land, Union City και Forever, Lulu. Πρόσφατα, η ίδια αποκάλυψε πως θα ήθελε η Florence Pugh να την υποδυθεί σε πιθανό biopic για τη ζωή της.

Η Pamela Anderson διανύει μια νέα περίοδο επιτυχίας στην καριέρα της, μετά τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε για το The Last Showgirl το 2024. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο remake του The Naked Gun δίπλα στον Liam Neeson, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή της στο Hollywood.