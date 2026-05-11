Jessie Buckley και Paul Mescal ξανά μαζί μετά το "Hamnet" - Νέα ρομαντική ταινία το 2027

Οι συμπρωταγωνιστές του Hamnet, Jessie Buckley και Paul Mescal, πρόκειται να επανενωθούν σε μια νέα κινηματογραφική παραγωγή γεμάτη πάθος, δράμα και έντονα συναισθήματα.

Η Buckley κατέκτησε φέτος το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Agnes Hathaway, σύζυγος του William Shakespeare που υποδύθηκε ο Mescal, στο Hamnet. Οι δύο Ιρλανδοί ηθοποιοί απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές για τη χημεία και τις δυνατές ερμηνείες τους.

Τώρα, οι δύο stars θα συνεργαστούν ξανά στο Hold On To Your Angels, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Benh Zeitlin, δημιουργού του υποψήφιου για Όσκαρ Beasts Of The Southern Wild.

Η παραγωγή της νέας ταινίας θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027 στη Louisiana. Η ιστορία ακολουθεί τον «καταραμένο παράνομο» που υποδύεται ο Paul Mescal και μια «άγρια προστάτιδα χαμένων ψυχών», την οποία ενσαρκώνει η Jessie Buckley. Οι δυο τους ερωτεύονται, ενώ ο επικίνδυνος κόσμος του bayou τους οδηγεί σταδιακά στην καταστροφή.

Ο Benh Zeitlin δήλωσε σχετικά με το νέο project: «Το Hold On To Your Angels είναι η πιο απίστευτη ιστορία αγάπης που έχω δει ποτέ. Είναι ένα ερωτικό γράμμα σε έναν τρόπο ζωής που χάνεται, αλλά και μια κραυγή υπέρ της ενσυναίσθησης σε έναν διχασμένο κόσμο».