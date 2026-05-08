Ο χαμένος κινηματογραφικός ρόλος του Robin Williams που δεν γυρίστηκε ποτέ

Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους που ο Robin Williams ονειρευόταν να παίξει — αλλά δεν πρόλαβε ποτέ — επιστρέφει στο επίκεντρο, με τη νέα έκδοση του First Person Plural: My Life as a Multiple, που συνυπογράφουν οι Cameron West και Rikki West, να κυκλοφορεί στις 26 Μαΐου. Το βιβλίο του 1999 αποκάλυπτε με συγκλονιστικό τρόπο τη ζωή του West με διασχιστική διαταραχή ταυτότητας (DID), γνωστή παλαιότερα ως διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας.

Ο Cameron West, σήμερα διδάκτορας ψυχολογίας, συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους μιλώντας ανοιχτά για τα παιδικά τραύματα που οδήγησαν στη δημιουργία δεκάδων διαφορετικών προσωπικοτήτων. Η εμφάνισή του στο The Oprah Winfrey Show έκανε το βιβλίο άμεσα best seller στους New York Times, ενώ τα κινηματογραφικά δικαιώματα εξαγοράστηκαν από τη Disney σε συμφωνία εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο project είχαν εμπλακεί τεράστια ονόματα του Hollywood. Ο Robin Williams, λίγο μετά το Όσκαρ του για το Good Will Hunting, είχε συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ Eric Roth — δημιουργός του Forrest Gump και υποψήφιος τότε για το The Insider — ανέλαβε τη συγγραφή του σεναρίου.

Ο Roth συναντήθηκε με τον West στο Mr Chow στο Beverly Hills για να προετοιμαστεί για την ταινία, όμως ο Robin Williams ήταν εκείνος που βυθίστηκε πραγματικά στον ψυχισμό του πρωταγωνιστή. Οι Cameron και Rikki West επισκέφθηκαν το σπίτι του ηθοποιού και ανέπτυξαν γρήγορα μια βαθιά προσωπική σύνδεση μαζί του.

«Ήθελε να γνωρίσει τις άλλες προσωπικότητές μου», αποκαλύπτει ο West. Ο Williams προσπαθούσε να κατανοήσει πλήρως τον άνθρωπο που θα υποδυόταν και εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο που ακόμη και τα σκυλιά του αντιδρούσαν διαφορετικά σε κάθε προσωπικότητα.

Οι δυο άνδρες διατήρησαν επαφή μέχρι λίγα χρόνια πριν από τον θάνατο του Robin Williams το 2014. Παρά τη δυναμική που είχε αποκτήσει η παραγωγή, αλλαγές στη διοίκηση της Disney οδήγησαν τελικά το project σε αδιέξοδο. Η ταινία δεν γυρίστηκε ποτέ, αν και ο West και η σύζυγός του κρατούν ακόμη στο σπίτι τους ένα προσχέδιο του σεναρίου του Eric Roth.

Η ιστορία του First Person Plural εξακολουθεί να θεωρείται σημαντική, καθώς η διασχιστική διαταραχή ταυτότητας παραμένει μία από τις πιο παρεξηγημένες ψυχικές διαταραχές στην ποπ κουλτούρα. Σε αντίθεση με παλαιότερες απεικονίσεις όπως το Sybil με τη Sally Field, αλλά και νεότερες σειρές όπως το United States of Tara και το Moon Knight, το βιβλίο του West προσφέρει μια πιο ρεαλιστική και ανθρώπινη προσέγγιση.

Η νέα έκδοση του First Person Plural περιλαμβάνει επιπλέον προσωπικές εμπειρίες του Cameron West, νέες νοσηλείες και την εξέλιξη της ζωής του μετά την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου. Παράλληλα, ο ίδιος ελπίζει πως το κινηματογραφικό project μπορεί κάποτε να αναβιώσει — ίσως αυτή τη φορά ως τηλεοπτική σειρά — τιμώντας τη μνήμη του Robin Williams.